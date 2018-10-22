Калиниченко: «Все-таки сплавили Карреру. Спасибо тренеру за то, что никогда не пытался спихнуть вину. Мужик»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал отставку с поста главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец проработал в команде более двух лет.

«Всe-таки сплавили Массимо... Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время...

А ТРЕНЕРУ спасибо за всe! Самое главное за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!» – написал экс-игрок.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартак» назначил Рауля Рианчо.

Карреру уволили. Что об этом известно