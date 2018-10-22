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    Какой вы футболист?

    Калиниченко: «Все-таки сплавили Карреру. Спасибо тренеру за то, что никогда не пытался спихнуть вину. Мужик»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал отставку с поста главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец проработал в команде более двух лет.

    «Всe-таки сплавили Массимо... Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время...

    А ТРЕНЕРУ спасибо за всe! Самое главное за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!» – написал экс-игрок.

    Исполняющим обязанности главного тренера «Спартак» назначил Рауля Рианчо.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    Источник: Твиттер Максима Калиниченко

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    22.10.2018 11:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 22 октября 2018, 19:39

      Ты прав Максим !!! а Карреру очень жаль ....

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:19

      Массимо вкладывал в Спартак свою душу. Спасибо ему за работу. Любого человека можно оскорбить и унизить ,но человека с сильным характером сломать невозможно.

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      Рейтинг: +41

      thereddog 22 октября 2018, 18:03

      главное что массимо лицо не потерял. и сразу стало видно, кто чего стоит, когда его сплавлять стали. смотреть теперь на эту банку тушинских пауков особого желания нет. это не клуб, а не пойми что. глушак и его опг еще одного выжила. казачки засланные, спартаковцы, блин. а массимо опыт полезный - всех уходят. пепа из баварии ушли, зизу из реала, конте ... удачи ему. буду за него лучше болеть, чем за федунов.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 октября 2018, 18:02

      Всё правильно товарищ Максим! Полностью согласен! И, как говорится, будем посмотреть!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 15:02

      Надеюсь болельщики Спартака долго не придут на стадион.
      Пусть один Назаров там сидит.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 октября 2018, 14:46

      Массимо спасибо за то что Мужик, человек слова! А в Спартаке нужна революция!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 14:32

      Подписываюсь под каждым словом Максима.

      7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 13:17

      Здесь и игроки пид..расы и руководство пид..расы, которые пошли на поводу у игроков, показав свою никчёмность. С таким подходом титулов мы ещё очень долго не увидим...

      12
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 22 октября 2018, 13:02

      а массимо жаль.респект ему за все.не смог нарыв убрать..или не успел

      6
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 22 октября 2018, 12:59

      не того сплавили,есть парочка игроков которых надо было убрать,******** в команде из за них началось.

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