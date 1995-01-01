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    Калиниченко – о возможной связи Лапочкина со ставками: «Теплая ванна, когда ты изнутри можешь на это влиять. Очень большой соблазн поиграться»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о возможной связи со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. Если она подтвердится, петербуржца могут пожизненно отстранить от футбола.

    «К сожалению, очень большой соблазн для судей поиграться с карточками, с нарушениями, угловыми. На всe сейчас можно поставить деньги.

    А когда ты изнутри можешь на это влиять – тeплая ванна. Уже не нужно ждать, пока тебе команды что-то занесут, всe в твоих руках», – написал украинец.

    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

    Источник: твиттер Максима Калиниченко

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +813

      Гавроша 38 минут назад

      Мало было лапочкину мазутного бабла - еще и ставки делал!

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      Рейтинг: +2720

      алдан2014 1 час назад

      Попался жучара

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      Рейтинг: +40181

      portero 1 час назад

      во всех этих делах главное не засветиться.....
      не жадничать...

      0
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      Рейтинг: +2103

      Cleaner 1 час назад

      Калина знает все!

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      Рейтинг: +125

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну кстати да, и аккаунт можно левый зарегистрировать хоть 100 штук на разных людей от родственников до друзей с разными ФИО и просто общаясь ставить и все и ни кто этого не докажет что ты ставил

      0
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      Рейтинг: +1800

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Ты прав Максим!

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