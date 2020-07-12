Калиниченко – о возможной связи Лапочкина со ставками: «Теплая ванна, когда ты изнутри можешь на это влиять. Очень большой соблазн поиграться»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о возможной связи со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. Если она подтвердится, петербуржца могут пожизненно отстранить от футбола.

«К сожалению, очень большой соблазн для судей поиграться с карточками, с нарушениями, угловыми. На всe сейчас можно поставить деньги.

А когда ты изнутри можешь на это влиять – тeплая ванна. Уже не нужно ждать, пока тебе команды что-то занесут, всe в твоих руках», – написал украинец.