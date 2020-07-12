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  • Калиниченко – о возможной связи Лапочкина со ставками: «Теплая ванна, когда ты изнутри можешь на это влиять. Очень большой соблазн поиграться»

Калиниченко – о возможной связи Лапочкина со ставками: «Теплая ванна, когда ты изнутри можешь на это влиять. Очень большой соблазн поиграться»

12 июля 2020, 12:15
3

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о возможной связи со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. Если она подтвердится, петербуржца могут пожизненно отстранить от футбола.

«К сожалению, очень большой соблазн для судей поиграться с карточками, с нарушениями, угловыми. На всe сейчас можно поставить деньги.

А когда ты изнутри можешь на это влиять – тeплая ванна. Уже не нужно ждать, пока тебе команды что-то занесут, всe в твоих руках», – написал украинец.

  • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
  • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
  • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

Источник: твиттер Максима Калиниченко
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Калиниченко Максим Лапочкин Сергей
Комментарии (3)
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Krasnodar 123
1594546294
Ты прав Максим!
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portero
1594547673
во всех этих делах главное не засветиться..... не жадничать...
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алдан2014
1594549511
Попался жучара
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