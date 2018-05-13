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    Калиниченко – о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «Тут без версий, господа. Пенальти и красная карточка»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-белых в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо».

    «Тут без версий, господа. Пенальти и красная карточка», – написал Калиниченко в твиттере.

    Голкипер Артем Ребров в штрафной площади сфолил на полузащитнике Александре Ташаеве, но арбитр Сергей Карасев не поставил пенальти.

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 15:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +393

      victosha 14 мая 2018, 05:39

      Это не тот ли Карасёв, который ошибочно Зальцбург в финал ЛЕ не пустил? Тот. Дак фигли его жизнь не учит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 мая 2018, 18:22

      За сборную еще страшнее, до Кутепова Васин был главным косячником, но тут Кутепов просто рвет все рейтинги по совершаемому идиотизму. Мяч хрен знает где, а он с ноги хреначит в пузо игрока соперника в штрафной.
      Саламыч - готовь вазелин, много, много вазелина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 мая 2018, 17:08

      Карасев- лучший арбитр РФПЛ, обоссался поставить второй пенальти в ворота Спартака. А Ребров сегодня выглядел, что-то возомнившим о себе хамом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 13 мая 2018, 16:36

      всё равно Динамо выиграло)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 13 мая 2018, 16:31

      Ну и судьи и вся страна смотрит это убожество Карасёва этого гнать поганой метлой давно пора и тех кто выпускает таких судей просто позор рфпл

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gennadiy 13 мая 2018, 17:14

      А Будогосского и выгнали, можно сказать поганой метлой.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 мая 2018, 16:27

      Ребров не только не спас, он, гаденыш, еще дров наломал. Гнать пора...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 13 мая 2018, 16:20

      БеДа не Ребров с Карасевым, а кутепов сборной. Адумайтесь пока не поздно, Станислав Саламыыч...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 13 мая 2018, 16:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАРТАК КОМАНДА СВИНЕЙ И ЗАДНЕПРИВОДНЫХ ЛОХОВ)))))

      -5
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 16:05

      Динамо с заслуженной победой! Молодцы. А реброва нужно было удалять

      10
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Федя Кабак 13 мая 2018, 16:34

      нужно было

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 13 мая 2018, 15:24

      вот опять 25, два тупорылых осла с лицами, обделенных интеллектом, два пеналя....ну просто добавить нечего. Карасев профукал

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