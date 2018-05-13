Калиниченко – о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «Тут без версий, господа. Пенальти и красная карточка»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-белых в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо».

«Тут без версий, господа. Пенальти и красная карточка», – написал Калиниченко в твиттере.

Голкипер Артем Ребров в штрафной площади сфолил на полузащитнике Александре Ташаеве, но арбитр Сергей Карасев не поставил пенальти.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».