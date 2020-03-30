Калиниченко: «Спартак» – секта? Наверное, да. Все атрибуты секты есть»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о популярности московского клуба.

«Чем объяснить нездоровую истерику вокруг «Спартака»? Популярностью. Это не ощущение, а правда. Каждый хочет на «Спартаке» заработать кусочек славы. Это касается футболистов, журналистов, околофутбольных деятелей. Каждый что-то приносит со своей стороны, желая или не желая «Спартаку» добра. Формируется такой сливной бочок, куда несут все, что угодно. Ладно, если бы клуб на это реагировал или пытался это закрыть. Ощущение, что внутри самого клуба на этом делали хайп в разные годы. Наверное, до сих пор делают. Первым делом нужно закрыть утечки, хотя в последнее время с этим чуть-чуть лучше.

Любая команда требует побед. Болельщики ЦСКА и «Динамо» тоже требуют. Все объясняется одним простым предложением: «Спартак» был и остается самым популярным клубом в России. Что бы ни случилось, болельщики будут требовать побед. «Спартак» на протяжении не только 90-х практически всегда оставался наверху. Времена поменялись. Спартаковский футбол, на котором росли многие, закончился. Пришел другой «Спартак».

Большая истерия по поводу игры, которую уже никогда не вернуть и возвращать не нужно. Вся истерия идет от желания побед, а не от того, что «Спартак» взрастил в 90-х. Это до 90-х давным-давно взращенные болельщики, которые из поколения в поколение передавали желание, что «Спартак» должен побеждать.

Замкнутый круг получается. Болельщиков много, болельщики требуют. Одни генерируют любовь, другие, кто не любит «Спартак», генерируют ненависть. Все вместе дает большой клубок, который катится и будет катиться еще долгие годы. Эта команда всегда будет жива, всегда будет народной. И это тоже традиция, которая, может, даже из нулевых, когда с развитием информационных технологий и появлением интернета все это стало шизофренией. Это добавляет клубу популярности.

«Спартак» – секта? Тоже думал над этим. В какой-то мере, наверное, да. Все атрибуты, чтобы называть «Спартак» сектой, есть. Опять же: есть болельщицкие группировки и у других клубов. Нужно их тоже подогнать под эту формулировку. Все-таки это клуб по интересам с явным поклонением определенным вещам, со своими обычаями, культом, преклонением. Единственное, что спартаковская секта остается самой мощной и влиятельной в России. С этим спорить не буду», – сказал Калиниченко в интервью «Голу».

«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты