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    Калиниченко: «Я дважды участвовал в договорных матчах»

    Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах. Он не уточнил, что это за игры.

    «Я участвовал в договорняках. Говорю только, о которых знаю. Дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда ещe, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память как немного комичный.

    Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всe знают, всe идeт нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провeл. У всех лeгкая паника, идeт середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит всe как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

    Но нужен ещe, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, всe как на зло идeт через одно место. Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: беги. И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

    В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», – написал Калиниченко.

    • Больше всего матчей в карьере Калиниченко провел за «Спартак» (2000-2008 годы).
    • Он дважды становился чемпионом России.
    • Калиниченко – четвертьфиналист ЧМ-2006.

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    Источник: телеграм-канал Максима Калиниченко

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии21
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      Рейтинг: +84

      Форвард 79 4 минуты назад

      Нашел чем хвалится.

      Стыдно должно быть.

      Если уж и было такое, и ты не чего сделать не мог, то зачем сейчас это ворошить. Если уж и говорить, то надо было сразу

      0
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      Рейтинг: +10804

      Литейный4 15 минут назад

      Вот и всплывает свинячее прошлое. Стыдно за срамтак. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +22966

      slavutiq70 > Литейный4 11 минут назад

      Читать учись гы гы . написано договорняк был когда боролись за выживание . Спартак при Калиниченко боролся только за медали. так что это явно не про Спартак ...

      0
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      Рейтинг: +3032

      AZ 28 минут назад

      Вполне возможно рассказ про сезон 1999/2000 чемпионата Украины, когда Максим играл за Днепр, а тот боролся за выживание... Ждем ответ украинцев... Сделают из него изменника страны?)
      Днепр в последнем туре как раз выиграл 2:1, а конкурент который отправился в 1 лигу - Прикарпатье - потерпели поражение

      3
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      ...
      Рейтинг: +177

      Sancool > AZ 8 минут назад

      точняк, Днепр - Николаев 2-1, последовательность голов, пенальти) у кого то будут неприятности)

      2
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      Рейтинг: +12845

      Skull_Boy 29 минут назад

      Радимов пора е_6ало открывать. Упс Миллер запретил

      0
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      Рейтинг: +52798

      portero 36 минут назад

      футболист однако, или думает срок давности истёк? Ну хз для чего он это поёт, денег немного заплатили, украинские функционеры??? Или точно мозга нет... Ведь всегда найдутся любители ввести штрафные санкции...

      2
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      Рейтинг: +10

      d с 46 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +9985

      Cleaner 48 минут назад

      Если говорить штампами, то СТЫДНО за Спартак...

      1
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      Рейтинг: +136

      Спартач80 > Cleaner 31 минуту назад

      Покупала Таврия,а стыдно за Спартак?Ох и тупой же ты.....

      0
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      Рейтинг: +28576

      VVM1964 > Cleaner 29 минут назад

      Подхватил заразу от Литейного и Аларма ? , а я то думал , что этот душевный недуг косит только пиД ерских , видно заблуждался - оказывается Лошаки тоже болеют этим ))

      0
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      Рейтинг: +9985

      Cleaner > VVM1964 27 минут назад

      Меня извиняет то, что я такое пишу тогда, когда действительно стыдно за Спартак...

      0
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      Рейтинг: +28576

      VVM1964 > Cleaner 25 минут назад

      Я так понимаю , спрашивать тебя - при чем здесь Спартак бессмысленно - болезнь сильно поразила твои извилины ))

      1
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      Рейтинг: +3833

      mopecekca > Cleaner 24 минуты назад

      ты обычный членосос...кому ты нах здесь нужен?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9985

      Cleaner > Спартач80 22 минуты назад

      Интервью дает бывший полузащитник сборной Украины и Спартака. Где в интервью хоть слово о Таврии? Какие вы, спартачи умные!...)))

      0
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      Рейтинг: +6153

      Томик 1 час назад

      Один великий спортсмен как-то в телешоу сказал, что конечно принимал допинг, ведь его тогда все принимали, имея в виду велоспорт серьёзного уровня. Если Максим не в курсе этой истории - то пусть изучит, щоб потім не говорити "а Мене то за що?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21687

      vladimir-7 1 час назад

      Вот бывший игрок спартака всё и расставил по своим местам, так и
      выигрывала эта команда чемпионаты, а то "великая", "народная".

      4
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      ...
      Рейтинг: +212

      Ollegator > vladimir-7 1 час назад

      Это уже была Таврия, а не Спартак

      5
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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n > vladimir-7 48 минут назад

      Ждем подобных высказываний от Радимова. И не говорите что их не будет, ой не говорите)))

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      Рейтинг: +9985

      Cleaner > R_a_i_n 46 минут назад

      У Родимова хватит ума промолчать.

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      Рейтинг: +28576

      VVM1964 > Ollegator 27 минут назад

      Да какая разница , Вовику главное набздеть (((

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