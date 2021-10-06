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Калиниченко: «Я дважды участвовал в договорных матчах»

6 октября 2021, 19:35
23

Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах. Он не уточнил, что это за игры.

«Я участвовал в договорняках. Говорю только, о которых знаю. Дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда ещe, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всe знают, всe идeт нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провeл. У всех лeгкая паника, идeт середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит всe как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужен ещe, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, всe как на зло идeт через одно место. Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: беги. И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», – написал Калиниченко.

  • Больше всего матчей в карьере Калиниченко провел за «Спартак» (2000-2008 годы).
  • Он дважды становился чемпионом России.
  • Калиниченко – четвертьфиналист ЧМ-2006.

Источник: телеграм-канал Максима Калиниченко
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Калиниченко Максим
Комментарии (23)
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vladimir-7
1633539115
Вот бывший игрок спартака всё и расставил по своим местам, так и выигрывала эта команда чемпионаты, а то "великая", "народная".
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portero
1633542598
футболист однако, или думает срок давности истёк? Ну хз для чего он это поёт, денег немного заплатили, украинские функционеры??? Или точно мозга нет... Ведь всегда найдутся любители ввести штрафные санкции...
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AZ
1633543104
Вполне возможно рассказ про сезон 1999/2000 чемпионата Украины, когда Максим играл за Днепр, а тот боролся за выживание... Ждем ответ украинцев... Сделают из него изменника страны?) Днепр в последнем туре как раз выиграл 2:1, а конкурент который отправился в 1 лигу - Прикарпатье - потерпели поражение
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Форвард 79
1633544559
Нашел чем хвалится.
Стыдно должно быть.
Если уж и было такое, и ты не чего сделать не мог, то зачем сейчас это ворошить. Если уж и говорить, то надо было сразу
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Ганнибал Лектор
1633547827
Позор тебе, Максимка. Кабы его друг Егорка-бромантанщик ещё чего поближе к "победам" народной команды поведал...
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Димон Лебяга
1633551241
дурень хвалится шо хата валится...
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ArReal
1633551541
Играл только два договорных матча в жизни...ахахахах второй говорит не помню вообще , но помню , что играл)!да кому ты чешешь ...ты ж за Спартак играл - там по любому в каждом круге по два таких матча было...так что не надо пи..ду в лапти обувать))
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R_a_i_n
1633551698
а бомжи услышали звон, да не знают где он)))
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kliker
1633572719
Вы чего все так возбудились на Калиниченко. Деньги платили не ему и его команде, а соперникам. И платил не он. И да, срок давности есть. Кроме того дело было на Украине - где-то в других краях.
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zigbert
1633616560
Речь идет конечно же не о Спартаке. Но уж если Калиниченко решил поднять эти события, нужно говорить правду.
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