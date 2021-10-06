Калиниченко: «Я дважды участвовал в договорных матчах»

Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах. Он не уточнил, что это за игры.

«Я участвовал в договорняках. Говорю только, о которых знаю. Дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда ещe, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всe знают, всe идeт нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провeл. У всех лeгкая паника, идeт середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит всe как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужен ещe, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, всe как на зло идeт через одно место. Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: беги. И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», – написал Калиниченко.