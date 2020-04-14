Калиниченко – о Дугласе Сантосе: «Конечно, не Роберто Карлос, но одно из самых топовых приобретений «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался об игре левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй Бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы.

Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад. Вообще Сантос – одно из самых топовых приобретений «Зенита», он еще много принесет пользы команде», – сказал Калиниченко.