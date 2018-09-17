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  • Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять»

Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять»

17 сентября 2018, 07:53
8

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает удачным приобретением для красно-белых в лице экс-хавбека ЦСКА Романа Еременко. Вскоре финский футболист сможет вернуться на поле после отбытой дисквалификации за употребление кокаина.

– Скоро еще и Еременко отмотает срок за употребление кокаина. Как полагаете, в 31 год, пропустив два сезона, реально вернуться на прежний уровень?

– Почему нет? Говорят, во время дисквалификации он серьезно тренировался, да и в коллектив влился неплохо. Футболист умный, опытный, к лишнему весу не склонен. 31 год для этой позиции – отличный возраст. Если будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять.

– Значит, «Спартак» сделал удачное приобретение?

– Если говорить исключительно о футбольных качествах игрока – да, сто процентов! По меркам российского чемпионата Еременко – топ-футболист. Но сумеет ли себя проявить, как его примет спартаковская торсида… Пока на эти вопросы ответов нет.

– Начнет забивать, раздавать голевые – и через пару месяцев болельщики забудут, что раньше Еременко за ЦСКА играл?

– Ну забыть-то не забудут. Но станут лояльнее, это точно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим Еременко Роман
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1537160223
Если сли Каррера выпустит. Походу он плохо подбирает состав. Мертвый Комбаров и Глушаков уже давно потерялись бы ФНЛ.
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Рубик Докоян
1537161222
Поиграть-то ещё лет 5 может, только где и как ?...
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vladimir-7
1537164385
Умный? Умный игрок наркотик принимать не будет.
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Фотон
1537165409
Тренировки и игры совсем разные вещи. На тренировках все может быть супер, а вот первый же матч все расставит по местам.
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E_Geniy
1537169446
Еременко перешел в Спартак не для игры, а что бы засвятится в ЛЕ, а зимой уедет в Катар , СА или Китай. Ему 32 года за два года потерял по глупости кучу денег их надо возвращать, а для этого поедет доигрывать на восток. Что бы получить нормальный контракт надо засвятится в Европе, а тут хорошая ситуация дружба агента и Карреры. Так что цель поиграть в ЛЕ показать себя и зимой уехать потому и контракт на полгода - уехать свободным агентом. В РПЛ будет играть мало, но зато во всех матчах ЛЕ.
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Дядя Серёжа
1537174597
А он играет на высоком уровне?
Ответить
Urland
1537178478
мне кажется от игры Ромы уж хуже чем сейчас точно не будет, я как увидел состав с Ахмадом сразу понял капец опять, нахер Комбаров этот сдался, это перевернутая страница, Хани на фланге ни о чем, его место под нападающим в центре, уж лучше Педро на фланге бы сыграл, Глушак играет посменно через 3 игры на 4 может побегать, если взялись за молодежь так и наигрывайте Тимофеева на эту позицию
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zigbert
1537179609
Скоро увидим на что он способен.
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