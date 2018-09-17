Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает удачным приобретением для красно-белых в лице экс-хавбека ЦСКА Романа Еременко. Вскоре финский футболист сможет вернуться на поле после отбытой дисквалификации за употребление кокаина.

– Скоро еще и Еременко отмотает срок за употребление кокаина. Как полагаете, в 31 год, пропустив два сезона, реально вернуться на прежний уровень?

– Почему нет? Говорят, во время дисквалификации он серьезно тренировался, да и в коллектив влился неплохо. Футболист умный, опытный, к лишнему весу не склонен. 31 год для этой позиции – отличный возраст. Если будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять.

– Значит, «Спартак» сделал удачное приобретение?

– Если говорить исключительно о футбольных качествах игрока – да, сто процентов! По меркам российского чемпионата Еременко – топ-футболист. Но сумеет ли себя проявить, как его примет спартаковская торсида… Пока на эти вопросы ответов нет.

– Начнет забивать, раздавать голевые – и через пару месяцев болельщики забудут, что раньше Еременко за ЦСКА играл?

– Ну забыть-то не забудут. Но станут лояльнее, это точно.