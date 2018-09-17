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    Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает удачным приобретением для красно-белых в лице экс-хавбека ЦСКА Романа Еременко. Вскоре финский футболист сможет вернуться на поле после отбытой дисквалификации за употребление кокаина.

    – Скоро еще и Еременко отмотает срок за употребление кокаина. Как полагаете, в 31 год, пропустив два сезона, реально вернуться на прежний уровень?

    – Почему нет? Говорят, во время дисквалификации он серьезно тренировался, да и в коллектив влился неплохо. Футболист умный, опытный, к лишнему весу не склонен. 31 год для этой позиции – отличный возраст. Если будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять.

    – Значит, «Спартак» сделал удачное приобретение?

    – Если говорить исключительно о футбольных качествах игрока – да, сто процентов! По меркам российского чемпионата Еременко – топ-футболист. Но сумеет ли себя проявить, как его примет спартаковская торсида… Пока на эти вопросы ответов нет.

    – Начнет забивать, раздавать голевые – и через пару месяцев болельщики забудут, что раньше Еременко за ЦСКА играл?

    – Ну забыть-то не забудут. Но станут лояльнее, это точно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2018 07:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 13:20

      Скоро увидим на что он способен.

      1
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      Рейтинг: +68

      Urland 17 сентября 2018, 13:01

      мне кажется от игры Ромы уж хуже чем сейчас точно не будет, я как увидел состав с Ахмадом сразу понял капец опять, нахер Комбаров этот сдался, это перевернутая страница, Хани на фланге ни о чем, его место под нападающим в центре, уж лучше Педро на фланге бы сыграл, Глушак играет посменно через 3 игры на 4 может побегать, если взялись за молодежь так и наигрывайте Тимофеева на эту позицию

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:56

      А он играет на высоком уровне?

      0
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      Рейтинг: +34

      E_Geniy 17 сентября 2018, 10:30

      Еременко перешел в Спартак не для игры, а что бы засвятится в ЛЕ, а зимой уедет в Катар , СА или Китай. Ему 32 года за два года потерял по глупости кучу денег их надо возвращать, а для этого поедет доигрывать на восток. Что бы получить нормальный контракт надо засвятится в Европе, а тут хорошая ситуация дружба агента и Карреры. Так что цель поиграть в ЛЕ показать себя и зимой уехать потому и контракт на полгода - уехать свободным агентом. В РПЛ будет играть мало, но зато во всех матчах ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 09:23

      Тренировки и игры совсем разные вещи. На тренировках все может быть супер, а вот первый же матч все расставит по местам.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 сентября 2018, 09:06

      Умный? Умный игрок наркотик принимать не будет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:13

      Поиграть-то ещё лет 5 может, только где и как ?...

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 сентября 2018, 07:57

      Если сли Каррера выпустит. Походу он плохо подбирает состав. Мертвый Комбаров и Глушаков уже давно потерялись бы ФНЛ.

      3
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