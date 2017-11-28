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  • Калиниченко: «Судья Мешков – тварь. Но «Спартак» станет чемпионом»

Калиниченко: «Судья Мешков – тварь. Но «Спартак» станет чемпионом»

28 ноября 2017, 00:05
119

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о матче красно-белых против «Зенита» (3:1) в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Тварь в черной майке включилась. Не дотерпела даже до перерыва.

Чуть поостыв, на ум приходит только нетленка от Вадика Евсеева из двух слов. И да, мы еще и чемпионами станем», – написал бывший игрок сборной Украины в твиттере.

В матче на «Открытие Арене» арбитр Виталий Мешков показал восемь желтых карточек, шесть из которых – игрокам «Спартака». В концовке встречи арбитр удалил полузащитника красно-белых Фернандо.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год. В составе клуба он дважды выиграл чемпионат России и один раз – Кубок.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Украина Калиниченко Максим Мешков Виталий
Комментарии (119)
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sochi-2013
1511809357
Редактор, меня забанили на 5 дней за цитирование Задорнова, а сами такое г.... в заголовок выносите! Можно написать, что модератор тварь?
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Leon_ARS
1511809747
У меня тоже осталось чувство, что Мешков судил в одну сторону... хотя такое говорят после проигрыша, и потому, вроде, надо быть великодушней, но сколько же балерины из аргентины картинно падали, а судья не замечал, а значит он ***** (боюсь_слово_повторить_из_заголовка), меня-то, точно забанят за него.
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Filllllll
1511809969
Калина, согласен с тобой!!!
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Dguffin
1511810082
Судья в кои-то веки нормально отсудил дерби, а этому лишь бы пёрнуть чтоб о нём заговорили. Молчал бы, умнее бы казался.
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ц
1511811329
Если бы третий не забили, свистка до утра бы не было, ждал бы когда дЗЮБА в штрафной упадет.
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Pourport
1511811511
Да нормально он провел)
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Alex Flash
1511811656
Судья сегодня явно не мешал играть
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hmelarj
1511811932
да этих хохлов давно не понять.судья здорово отработал.
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azar80
1511812055
Макс красава, все по делу судья на самом деле должен был выйти сразу в синей форме, но боженька сегодня был красно-белым!
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Томь вперёд
1511837976
Очередной бред обиженного хохла!!!
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