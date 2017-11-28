Калиниченко: «Судья Мешков – тварь. Но «Спартак» станет чемпионом»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о матче красно-белых против «Зенита» (3:1) в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Тварь в черной майке включилась. Не дотерпела даже до перерыва.

Чуть поостыв, на ум приходит только нетленка от Вадика Евсеева из двух слов. И да, мы еще и чемпионами станем», – написал бывший игрок сборной Украины в твиттере.

В матче на «Открытие Арене» арбитр Виталий Мешков показал восемь желтых карточек, шесть из которых – игрокам «Спартака». В концовке встречи арбитр удалил полузащитника красно-белых Фернандо.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год. В составе клуба он дважды выиграл чемпионат России и один раз – Кубок.

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