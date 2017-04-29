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  • Калиниченко: «Мы – мясо! Ждем победы от «Спартака», но нас устроит и ничейка»

Калиниченко: «Мы – мясо! Ждем победы от «Спартака», но нас устроит и ничейка»

29 апреля 2017, 16:43
8

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от предстоящего дерби 26-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Мы — мясо! Ждем только победы от «Спартака». Держим в уме как болельщики, что нас устроит и ничейка. Но думаю, что завтрашний футбол будет результативным. Надеюсь, что нынешний чемпионат пройдет под знаменем «Спартака». Наверное, следующую книгу напишем о наболевшей теме — не очень квалифицированных действиях арбитров, почему мы до этого докатились и что делать дальше. А так, «Спартак» — чемпион», – сказал Калиниченко.

Встреча состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Калиниченко Максим
Комментарии (8)
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pato08
1493474218
Какая ничейка?!! Нас устроит только победа!
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кеша_КБ
1493474276
- давайте подождём до 19:00 вечера 30.04.2017 г.
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NEON-SM
1493475406
только победа
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krokodail
1493476066
Не МЯСО,а МСЯО!
Ответить
Mahone
1493479144
Молодец!!!!!!!!! Правы вы господин Калиниченко!!!!!!!1
Ответить
Mahone
1493479170
Победа за нами!!!!!!!! Убедитесь завтра
Ответить
Axe111
1493481637
собачье тухлое мясо
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serhz
1493483924
Калиниченко ! - почему не в Бандерлянде ?
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