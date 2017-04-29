Калиниченко: «Мы – мясо! Ждем победы от «Спартака», но нас устроит и ничейка»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от предстоящего дерби 26-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Мы — мясо! Ждем только победы от «Спартака». Держим в уме как болельщики, что нас устроит и ничейка. Но думаю, что завтрашний футбол будет результативным. Надеюсь, что нынешний чемпионат пройдет под знаменем «Спартака». Наверное, следующую книгу напишем о наболевшей теме — не очень квалифицированных действиях арбитров, почему мы до этого докатились и что делать дальше. А так, «Спартак» — чемпион», – сказал Калиниченко.

Встреча состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

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