Калиниченко: «Федун должен продать «Спартак». Это нужно и клубу, и ему самому»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что Леонид Федун должен продать клуб.

– В сентябре, после поражения от «Легии», ты просил Федуна продать «Спартак». Твоя позиция с тех пор не изменилась?

– Нет, конечно, не изменилась. Больше скажу, она крепнет. Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в «Спартаке» людьми, у меня эта просьба только крепнет.

Не только потому, что это нужно «Спартаку», это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет.

Так дальше уже невозможно. Нет, возможно, конечно, есть первая лига, но, имея такие возможности, так распоряжаться [клубом], как нынешнее руководство... Это не преступление, просто некачественное распределение внутренних ресурсов.

Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть одно чемпионство. Как-то это неправильно, не один я это понимаю.

– Ну ты же играл, вы все время второе место занимали. Это же не из-за Федуна было.

– Там другие истории были. Но мы хотя бы были близки к чемпионству.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

При нем клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей