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    Калиниченко: «Федун должен продать «Спартак». Это нужно и клубу, и ему самому»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что Леонид Федун должен продать клуб.

    – В сентябре, после поражения от «Легии», ты просил Федуна продать «Спартак». Твоя позиция с тех пор не изменилась?

    – Нет, конечно, не изменилась. Больше скажу, она крепнет. Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в «Спартаке» людьми, у меня эта просьба только крепнет.

    Не только потому, что это нужно «Спартаку», это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет.

    Так дальше уже невозможно. Нет, возможно, конечно, есть первая лига, но, имея такие возможности, так распоряжаться [клубом], как нынешнее руководство... Это не преступление, просто некачественное распределение внутренних ресурсов.

    Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть одно чемпионство. Как-то это неправильно, не один я это понимаю.

    – Ну ты же играл, вы все время второе место занимали. Это же не из-за Федуна было.

    – Там другие истории были. Но мы хотя бы были близки к чемпионству.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

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    Источник: Sports.ru

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    20.01.2022 15:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 5 часов назад

      По этому поводу не мешало бы выслушать самого Федуна. Средства на Спартак он тратит немалые, эффективность от них правда от них невелика. Бывают ошибки в трансферной политике, большая текучесть кадров в руководстве. Все это не может не волновать поклонников клуба. Отдача от вложений желает быть лучшего. Но сказать что вся работа идет из рук вон плохо нельзя. Да и где тот самый добрый дядя собирающийся приобрести Спартак? И будут ли при нем сдвиги в лучшую сторону, чем у Федуна, вот в чем вопрос? И вообще зачем постоянно поднимать эту тему на которую нет пока ответа.

      1
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      Рейтинг: +10051

      ivany4 7 часов назад

      Во-первых, Федун никому, ничего, не должен, исключительно только по официальным договорным обязательствам. Поэтому совет Калиниченко владельцу клуба, не более чем тявканье собачки пробегающей мимо слона.
      Во-вторых, со времен Калиниченко и до сегодняшнего дня, он и его сотоварищи стремились завоевать высший трофей РПЛ. Но удачный результат был единожды. Зато все это время, все получали обещанную зарплату. Парадокс, результата от работы нет, а зарплату получили полностью.
      И почему все становятся такими "умными", когда от них ничего не зависит? Права поговорка - каждый мнит себя стратегом, глядя на бой со стороны.

      5
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      Рейтинг: +747

      Vitaga > ivany4 7 часов назад

      как же ты не прав
      во-первых федун мнит себя главным фанатом Спартака. и поэтому как болельщик и как владелец должен делать всё для успеха клуба. у него не выходит. он бездарен как руководитель-владелец клуба и уничтожает сам клуб и его репутацию с каждым годом. не понимать этого может только упрямый тупой идиот
      во-вторых есть какое никакое сообщество ветеранов клуба и обьединения фанов клуба и все они имеют право высказывать своё мнение так как отдали клубу годы своей жизни и потратили тоже немалые деньги за свою жизнь на Спартак. поэтому твоя фраза про тявканье собачки - это подлость и характеризует тебя как прихлебателя этого туповатого в футболе владельца клуба федуна и раз он до сих пор не поймет что делает клубу только всё хуже и хуже - значит туповатого по жизни. или же лицемера который из за каких то личных амбиций продолжает удерживать Спартак. а ты как раз та подленькая собачка шакал-подтякивающий своему хозяину
      3. по умникам - да трудно поменять и в клубе и в стране. подавляющее большинство и там и там недовольно но ничего сделать не может - именно из-за таких как ты - прихлебателей владельца и режима. получаете свои 30 серебренников и визжите от мудрости владыки когда реально всё в заднице. ненавижу таких подонков

      1
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      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > Vitaga 6 часов назад

      Лично я в данном вопросе поддержу " ivany4 " , а вам следовало бы быть сдержаннее и не хамить людям , даже если ваши мнения не совпадают , при этом смешивать всё в одну кучу , делая "глобальные" выводы , впрочем не уверен , что вы воспользуетесь этим советом (((

      3
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      Рейтинг: +747

      Vitaga > Persona_non_Grata 5 часов назад

      вероятно да. надо сдерживаться. оправданием служит его хамство на вполне вменяемое обращение калиниченко

      0
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      Рейтинг: +10051

      ivany4 > Vitaga 4 часа назад

      Я не учитель, школьникам нотаций не читаю и уроков не даю. Прежде чем судить о чем-то научись отделять мух от котлет, и не валить первое, второе, третье и салат в одну тарелку.
      "Вменяемое мнение" Калиниченко, было бы тогда, если бы он сделал что-нибудь путнее в развитие футбола.
      Ну не дано тебе понимать и анализировать ситуацию. Не показывай себя глупцом, это мягко сказан.

      1
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      Рейтинг: +747

      Vitaga > ivany4 3 часа назад

      чему ты можешь научить? подлизывать начальству. слава Богу что ты не учитель

      0
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      Рейтинг: +747

      Vitaga > Persona_non_Grata 2 часа назад

      еще - понимаешь - первый признак демагога - крикнуть в ответ на аргументированные пояснения - сам дурак! вот этот иваныч так и сделал. аргументов нет зато про собачку сказал. впрочем как и ты. я каждый пункт обосновал. нахамил конечно еще.возможно зря но мнение верное

      0
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      Рейтинг: +18549

      derrik2000 9 часов назад

      Федун за "нэньку Украину", мстит, как может! )))

      1
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      Рейтинг: +4019

      мы_не_рабы 9 часов назад

      "– Ну ты же играл, вы все время второе место занимали. Это же не из-за Федуна было.
      – Там другие истории были. Но мы хотя бы были близки к чемпионству."
      То есть тогда Федун был хороший? Только обстоятельства были другие? Да ничего не изменилось с тех пор.

      3
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      Рейтинг: +12479

      NewLife 9 часов назад

      А мы разве не на дне ? Что еще хуже может случиться со Спартаком, если не продать ? Уже был пиджак, уже был Цорн, уже пробовала рулить Зарема, уже был Витория, по-прежнему Ген. директор охранник Мележиков. Ну куда еще проаливаться с Федуном или без.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31354

      oyabun 9 часов назад

      Все понимают что это не тот руководитель, который может привести Спартак к успеху (единственное чемпионство было скорее вопреки). Но никто не покупает же! А если и захочет купить, то Федун выставит такой ценник, что желание приобрести сразу отпадет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +633

      alefreddy > oyabun 8 часов назад

      Все верно кто купит клуб на перепутье.А шейхам вложит в клуб хорошо зарекомендовавший в Европе проще чем здесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +747

      Vitaga 9 часов назад

      вот один из немногих кто здравое предложение сделал. а то ловчев из за 5к обиду только высказывает

      2
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      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ 10 часов назад

      Вот когда фердун освоит все земли вокруг открывашки тогда и продаст по бросовой цене не нужный ему убыточный мазутный проект. Гыгыгы

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