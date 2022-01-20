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  • Калиниченко: «Федун должен продать «Спартак». Это нужно и клубу, и ему самому»

Калиниченко: «Федун должен продать «Спартак». Это нужно и клубу, и ему самому»

20 января 2022, 15:59
16

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что Леонид Федун должен продать клуб.

– В сентябре, после поражения от «Легии», ты просил Федуна продать «Спартак». Твоя позиция с тех пор не изменилась?

– Нет, конечно, не изменилась. Больше скажу, она крепнет. Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в «Спартаке» людьми, у меня эта просьба только крепнет.

Не только потому, что это нужно «Спартаку», это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет.

Так дальше уже невозможно. Нет, возможно, конечно, есть первая лига, но, имея такие возможности, так распоряжаться [клубом], как нынешнее руководство... Это не преступление, просто некачественное распределение внутренних ресурсов.

Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть одно чемпионство. Как-то это неправильно, не один я это понимаю.

– Ну ты же играл, вы все время второе место занимали. Это же не из-за Федуна было.

– Там другие истории были. Но мы хотя бы были близки к чемпионству.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим Федун Леонид
Комментарии (16)
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Vitaga
1642685648
вот один из немногих кто здравое предложение сделал. а то ловчев из за 5к обиду только высказывает
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oyabun
1642686086
Все понимают что это не тот руководитель, который может привести Спартак к успеху (единственное чемпионство было скорее вопреки). Но никто не покупает же! А если и захочет купить, то Федун выставит такой ценник, что желание приобрести сразу отпадет.
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NewLife
1642686719
А мы разве не на дне ? Что еще хуже может случиться со Спартаком, если не продать ? Уже был пиджак, уже был Цорн, уже пробовала рулить Зарема, уже был Витория, по-прежнему Ген. директор охранник Мележиков. Ну куда еще проаливаться с Федуном или без.
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мы_не_рабы
1642687179
"– Ну ты же играл, вы все время второе место занимали. Это же не из-за Федуна было. – Там другие истории были. Но мы хотя бы были близки к чемпионству." То есть тогда Федун был хороший? Только обстоятельства были другие? Да ничего не изменилось с тех пор.
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derrik2000
1642687557
Федун за "нэньку Украину", мстит, как может! )))
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ivany4
1642691733
Во-первых, Федун никому, ничего, не должен, исключительно только по официальным договорным обязательствам. Поэтому совет Калиниченко владельцу клуба, не более чем тявканье собачки пробегающей мимо слона. Во-вторых, со времен Калиниченко и до сегодняшнего дня, он и его сотоварищи стремились завоевать высший трофей РПЛ. Но удачный результат был единожды. Зато все это время, все получали обещанную зарплату. Парадокс, результата от работы нет, а зарплату получили полностью. И почему все становятся такими "умными", когда от них ничего не зависит? Права поговорка - каждый мнит себя стратегом, глядя на бой со стороны.
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zigbert
1642700109
По этому поводу не мешало бы выслушать самого Федуна. Средства на Спартак он тратит немалые, эффективность от них правда от них невелика. Бывают ошибки в трансферной политике, большая текучесть кадров в руководстве. Все это не может не волновать поклонников клуба. Отдача от вложений желает быть лучшего. Но сказать что вся работа идет из рук вон плохо нельзя. Да и где тот самый добрый дядя собирающийся приобрести Спартак? И будут ли при нем сдвиги в лучшую сторону, чем у Федуна, вот в чем вопрос? И вообще зачем постоянно поднимать эту тему на которую нет пока ответа.
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paracetamol
1642746706
Продать-то он может, да кто же его купит, вот в чем вопрос?
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Hektor 84
1642758694
А как болелам это нужно ты себе не представляешь
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