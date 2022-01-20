Калиниченко: «Федун должен продать «Спартак». Это нужно и клубу, и ему самому»

По этому поводу не мешало бы выслушать самого Федуна. Средства на Спартак он тратит немалые, эффективность от них правда от них невелика. Бывают ошибки в трансферной политике, большая текучесть кадров в руководстве. Все это не может не волновать поклонников клуба. Отдача от вложений желает быть лучшего. Но сказать что вся работа идет из рук вон плохо нельзя. Да и где тот самый добрый дядя собирающийся приобрести Спартак? И будут ли при нем сдвиги в лучшую сторону, чем у Федуна, вот в чем вопрос? И вообще зачем постоянно поднимать эту тему на которую нет пока ответа.
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что Леонид Федун должен продать клуб.
– В сентябре, после поражения от «Легии», ты просил Федуна продать «Спартак». Твоя позиция с тех пор не изменилась?
– Нет, конечно, не изменилась. Больше скажу, она крепнет. Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в «Спартаке» людьми, у меня эта просьба только крепнет.
Не только потому, что это нужно «Спартаку», это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет.
Так дальше уже невозможно. Нет, возможно, конечно, есть первая лига, но, имея такие возможности, так распоряжаться [клубом], как нынешнее руководство... Это не преступление, просто некачественное распределение внутренних ресурсов.
Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть одно чемпионство. Как-то это неправильно, не один я это понимаю.
– Ну ты же играл, вы все время второе место занимали. Это же не из-за Федуна было.
– Там другие истории были. Но мы хотя бы были близки к чемпионству.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- При нем клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.
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