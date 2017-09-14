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    Калиниченко: «Ещенко – не уровень Лиги чемпионов»

    Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко после матча красно-белых в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) высказал мнение, что защитник Андрей Ещенко не готов играть на уровне турнира.

    «Матч в Словении в очередной раз обнажил проблемы россиян. Построение атакующих действий, например. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца.

    Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне «Марибора» смотрелся неубедительно, что же будет с «Ливерпулем» и «Севильей», где на флангах куда более классные футболисты?!» – сказал украинец.

    Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 годы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2017 20:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 сентября 2017, 12:37

      Весь нынешний "Спартак" - не уровень "Спартака" золотых времён. Легионеры приехали только за баблом, а не за результатами команды, свои - слабаки, А Каррера во что превратился? Небритый, непричёсанный и более равнодушный чем совсем недавно. Не удивлюсь, что он уже чемоданы собрал и вот-вот рванёт в какой-нибудь Китай. Но подобная ситуация у нас не только в "Спартаке". Это просто эпидемия какая-то! Кстати, потихоньку начала остывать любовь к футболу и у наших "богатеньких буратин", которые уже начинают задумываться о продаже своих команд, пока это идёт на уровне того, что они имеют за границей, но дойдёт и до нас. Я уже несколько раз писал о своём мнении, что, например, Федун уже наигрался в "Спартак".

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 сентября 2017, 11:52

      откровенно говоря и Промес потерялся в этом матче,как очень часто это бывает с ним в матчах с сильными соперниками. Не дают свободы-он все лишь тень себя самого,ожидал от него лучшего.

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 15 сентября 2017, 00:35

      что вам дался Ещенко, а остальные то что ???? Что он один выше ворот лупил ? А другие ошибок не делали что ли ?

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > BuenosArgentina 15 сентября 2017, 08:26

      Если посмотреть побольше мнений экспертов,то они справедливо замечают,что пол состава Спартака - не уровень ЛЧ. Ты верно говоришь, не только Ещенко плох)Комбаров, Кутепов, Бокетти тоже слабы...Промес тоже не от хорошей жизни лез на 3 игроков одновременно раз за разом и т д и т п.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 14 сентября 2017, 23:22

      К сожалению Максим ты оказался прав на правом фланге это же проблема была и в матче с Локомотивом слабая игра Андрея и предопределила исход матча странно другое что тренер Массимо Каррера не видит эту проблему а жаль она в дальнейшем ещё аукнется и не один раз.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Сержтир 15 сентября 2017, 13:01

      В целом про Ещенко соглашусь, но в матче с Локомотивом 3 мяча забили из за Комбарова. Первый гол ЦСКА тоже из за Комбарова. Из за этой парочки все беды в обороне. Центр то еще более менее

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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 14 сентября 2017, 22:31

      Калина,ты ,наверное,сам пришел в Спартак сразу готовым "лигочемпионером"....дайте парню ощутить ЭТО,дальше посмотрим

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2017, 22:00

      Спартак- вот не уровень ЛЧ

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      Рейтинг: +34

      leonleon 14 сентября 2017, 20:29

      У Андрея проблемы с техникой,но по самоотдаче всегда лучший,а в ЛЧ защитнику надо рвать,а уж создавать и забивать должны другие. Он уровень ЛЧ я за него!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 сентября 2017, 20:27

      Уровень ЛЧ в Спартаке это только промес наверное...

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