Калиниченко: «Ещенко – не уровень Лиги чемпионов»

Весь нынешний "Спартак" - не уровень "Спартака" золотых времён. Легионеры приехали только за баблом, а не за результатами команды, свои - слабаки, А Каррера во что превратился? Небритый, непричёсанный и более равнодушный чем совсем недавно. Не удивлюсь, что он уже чемоданы собрал и вот-вот рванёт в какой-нибудь Китай. Но подобная ситуация у нас не только в "Спартаке". Это просто эпидемия какая-то! Кстати, потихоньку начала остывать любовь к футболу и у наших "богатеньких буратин", которые уже начинают задумываться о продаже своих команд, пока это идёт на уровне того, что они имеют за границей, но дойдёт и до нас. Я уже несколько раз писал о своём мнении, что, например, Федун уже наигрался в "Спартак".
Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко после матча красно-белых в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) высказал мнение, что защитник Андрей Ещенко не готов играть на уровне турнира.
«Матч в Словении в очередной раз обнажил проблемы россиян. Построение атакующих действий, например. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца.
Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне «Марибора» смотрелся неубедительно, что же будет с «Ливерпулем» и «Севильей», где на флангах куда более классные футболисты?!» – сказал украинец.
Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 годы.