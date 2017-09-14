Калиниченко: «Ещенко – не уровень Лиги чемпионов»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко после матча красно-белых в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) высказал мнение, что защитник Андрей Ещенко не готов играть на уровне турнира.

«Матч в Словении в очередной раз обнажил проблемы россиян. Построение атакующих действий, например. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца.

Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне «Марибора» смотрелся неубедительно, что же будет с «Ливерпулем» и «Севильей», где на флангах куда более классные футболисты?!» – сказал украинец.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 годы.