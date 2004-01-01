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    Калиниченко: «Тедеско не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение в матче 12-го тура с «Краснодаром» (1:2).

    «Спартак» играл достойно? Нет таких понятий. Надо побеждать, а не играть достойно. Тем более в том положении, в котором находится команда, они обязаны драться и выигрывать. Драка получилась, а игры не было, причем ни у «Спартака», ни у «Краснодара». Был всплеск в первые 20 минут, потом ничего интересного. Удаление Джикии — это нервы.

    Тедеско? Он не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода. Наверное, мы что-то не знаем о новой философии клуба и Цорна, под которую приходит этот тренер. Наверняка никто не собирается возрождать легендарный «Спартак» с легендарным стилем. Назначение Тедеско будет воспринято спорно во всех сторон и с робкой надеждой, – сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

    • Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прибыл в Москву.
    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +454

      Я - легенда 12 минут назад

      А что предлагает господин Калиниченко? Вернее, кого? Почеттино, Венгер или Аллегри сюда не поедут. Господина Калиниченко как-то и не ждут в клубах )) Поэтому выискивают кого могут.

      0
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      Рейтинг: +121

      Серж 69 22 минуты назад

      Поживем-увидим,надеюсь холодная вода его взбодрит основательно,и он без раскачки приступит к делу.

      1
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      Рейтинг: +312

      Пельш 1 36 минут назад

      Мне кажется приедет примерно на пол года, потом выкинут , как и предшественников!

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