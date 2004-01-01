Калиниченко: «Тедеско не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение в матче 12-го тура с «Краснодаром» (1:2).

«Спартак» играл достойно? Нет таких понятий. Надо побеждать, а не играть достойно. Тем более в том положении, в котором находится команда, они обязаны драться и выигрывать. Драка получилась, а игры не было, причем ни у «Спартака», ни у «Краснодара». Был всплеск в первые 20 минут, потом ничего интересного. Удаление Джикии — это нервы.

Тедеско? Он не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода. Наверное, мы что-то не знаем о новой философии клуба и Цорна, под которую приходит этот тренер. Наверняка никто не собирается возрождать легендарный «Спартак» с легендарным стилем. Назначение Тедеско будет воспринято спорно во всех сторон и с робкой надеждой, – сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».