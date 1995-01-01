Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    «СЭ»: «Тедеско прилетел в Москву. Ему покажут инфраструктуру «Спартака»

    Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прибыл в Москву.

    По информации источника, основному кандидату на пост наставника «Спартака» покажут инфраструктуру московского клуба, в том числе – домашний стадион команды «Открытие Арена» и базу в Тарасовке.

    Что касается переговоров по контракту Тедеско со «Спартаком», то в них есть определенный прогресс. Однако сам 34-летний специалист еще не принял окончательное решение.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • Ранее СМИ сообщали, что Тедеско представят в качестве тренера «Спартака» в понедельник, 7 октября.

    Источник: «СЭ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:03
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1212

      AZ 2 минуты назад

      Он должен быть в Краснодаре, и смотреть игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      alarm 7 минут назад

      не забудьте показать музей спартака! с паутиной, красными тряпками и копа дель сол на почётном месте в центре! и стеллажи с трёхгорным вместо трофеев!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73912
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru