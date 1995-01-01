«СЭ»: «Тедеско прилетел в Москву. Ему покажут инфраструктуру «Спартака»

Он должен быть в Краснодаре, и смотреть игру
Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прибыл в Москву.
По информации источника, основному кандидату на пост наставника «Спартака» покажут инфраструктуру московского клуба, в том числе – домашний стадион команды «Открытие Арена» и базу в Тарасовке.
Что касается переговоров по контракту Тедеско со «Спартаком», то в них есть определенный прогресс. Однако сам 34-летний специалист еще не принял окончательное решение.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- Ранее СМИ сообщали, что Тедеско представят в качестве тренера «Спартака» в понедельник, 7 октября.