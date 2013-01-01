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    «Чемпионат»: Тедеско в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»

    Новым главным тренером «Спартака» станет Доменико Тедеско.

    По информации «Чемпионата», в воскресенье немецкий специалист прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со столичным клубом.

    • Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который 29 сентября ушел в отставку.
    • «СЭ» сообщает, что зарплата немецкого специалиста в московском клубе составит 1,5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2022 года.

    Юран: «Тедеско чего-то добился в Европе? «Спартак» проходной двор что ли?»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии37
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      Рейтинг: +9167

      vka1970 7 минут назад

      Бывший капитан немецкого клуба «Эрцгебирге» Мартин Маннел рассказал о потенциальном наставнике «Спартака» Доменико Тедеско. — Как вам работалось с Доменико Тедеско? — Он с самого начала был энтузиастом, пришел к нам в очень сложный момент, после поражения от «Динамо» Дрезден со счетом 1:4, а это аналог дерби «Спартак» — ЦСКА для нас. Тедеско быстро проанализировал наши ошибки и нашел решение, он укрепил наш командный дух и был отличным мотиватором. Кроме того, он очень много общался с игроками тет-а-тет, а особенно со мной, ведь я был капитаном. — Какой футбол он предпочитал? — Прежде всего, он решил укрепить нашу оборону и выбрал схему 5-2-1-2, которая в атаке трансформировалась в 3-4-3. Это было идеально в нашей ситуации и прекрасно работало, конечно, по ходу игры схема могла меняться в зависимости от соперника. Он был великолепен в анализе соперника и поиске его слабостей. — Тедеско — жесткий тренер или более гибкий? — Во время работы с «Эрцгибирге» он был очень общительным, пытался найти подход к каждому игроку и говорил все в лицо. Для него самым важным был успех команды, а не вклад отдельно взятого молодого игрока, который может в будущем стать звездой, что распространено во второй бундеслиге. Впрочем, если ему что-то не нравилось, он мог быть жестким и очень громким. Однако его критика всегда была направлена на игрока, как профессионала, а не как человека. Указывая на ошибки футболистов, он делал их лучше. — Вы верите, что у него получится в России? — Я верю, что он может достичь успеха в любой стране, если команда пойдет с ним через огонь и воду. Я не знаю, что было во втором сезоне в «Шальке 04», но можно посмотреть, что было с командой в его первый сезон, а также вспомнить, что он всего за 3 месяца поднял нашу команду.

      0
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      Рейтинг: +15858

      DVOK68 34 минуты назад

      Ну,ладно.
      )

      1
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      Рейтинг: +9811

      vladimir-7 47 минут назад

      Деньги у руководства спартака есть, ума не надо.

      0
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      Рейтинг: +409

      afw13 1 час назад

      а если не оправдает оказанного ему високого доверия - ми его зарэжэм)

      2
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      Рейтинг: +8384

      Cules2013 1 час назад

      Рискованно, конечно, но оставлять Кононова тоже не вариант, а свободных тренеров по ходу сезона не много.

      3
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      Рейтинг: +1336

      zabvo9406 1 час назад

      Это жопааааа!!!! он еще хлеще Конова!!!!

      0
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      Рейтинг: +2040

      raritet 1 час назад

      Ну может быть, дело и не в тренере- какая разница. Мой двоюродный брат был футболистом в 70 годы и помню , плакал когда команда проигрывала, (для меня это было смешно). Сейчас футболист может заплакать только из-за того , что понизили зарплату , а не от обиды, что игра не пошла....

      6
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      ...
      Рейтинг: +405

      ВасяК > raritet 7 минут назад

      Как не прескорбно,но это так!!!Я помню лицо Фёдора, когда мы проигрывали!!!

      0
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      Рейтинг: +3759

      sochi-2013 1 час назад

      Не делайте этого!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      monser08 1 час назад

      Хуже не будет, ибо хуже уже не куда, а вдруг выстрелит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4653

      ilichkadr > monser08 1 час назад

      Вопрос в том, в какую сторону выстрелит.........

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1726

      Порванный хрюкан > monser08 1 час назад

      Если только в ногу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +999

      neim > monser08 52 минуты назад

      Ну если только сам в себя ...

      0
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      Рейтинг: +144

      Спартач80 1 час назад

      Эммм...я надеюсь что это утка...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1726

      Порванный хрюкан > Спартач80 1 час назад

      Утка у тебя под кроватью, а это экспресс в ФНЛ ))

      -1
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