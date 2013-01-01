«Чемпионат»: Тедеско в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»

Новым главным тренером «Спартака» станет Доменико Тедеско.

По информации «Чемпионата», в воскресенье немецкий специалист прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со столичным клубом.

Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова , который 29 сентября ушел в отставку.

, который 29 сентября ушел в отставку. «СЭ» сообщает, что зарплата немецкого специалиста в московском клубе составит 1,5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2022 года.

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