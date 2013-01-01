«Чемпионат»: Тедеско в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»

Бывший капитан немецкого клуба «Эрцгебирге» Мартин Маннел рассказал о потенциальном наставнике «Спартака» Доменико Тедеско. — Как вам работалось с Доменико Тедеско? — Он с самого начала был энтузиастом, пришел к нам в очень сложный момент, после поражения от «Динамо» Дрезден со счетом 1:4, а это аналог дерби «Спартак» — ЦСКА для нас. Тедеско быстро проанализировал наши ошибки и нашел решение, он укрепил наш командный дух и был отличным мотиватором. Кроме того, он очень много общался с игроками тет-а-тет, а особенно со мной, ведь я был капитаном. — Какой футбол он предпочитал? — Прежде всего, он решил укрепить нашу оборону и выбрал схему 5-2-1-2, которая в атаке трансформировалась в 3-4-3. Это было идеально в нашей ситуации и прекрасно работало, конечно, по ходу игры схема могла меняться в зависимости от соперника. Он был великолепен в анализе соперника и поиске его слабостей. — Тедеско — жесткий тренер или более гибкий? — Во время работы с «Эрцгибирге» он был очень общительным, пытался найти подход к каждому игроку и говорил все в лицо. Для него самым важным был успех команды, а не вклад отдельно взятого молодого игрока, который может в будущем стать звездой, что распространено во второй бундеслиге. Впрочем, если ему что-то не нравилось, он мог быть жестким и очень громким. Однако его критика всегда была направлена на игрока, как профессионала, а не как человека. Указывая на ошибки футболистов, он делал их лучше. — Вы верите, что у него получится в России? — Я верю, что он может достичь успеха в любой стране, если команда пойдет с ним через огонь и воду. Я не знаю, что было во втором сезоне в «Шальке 04», но можно посмотреть, что было с командой в его первый сезон, а также вспомнить, что он всего за 3 месяца поднял нашу команду.
Новым главным тренером «Спартака» станет Доменико Тедеско.
По информации «Чемпионата», в воскресенье немецкий специалист прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со столичным клубом.
- Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который 29 сентября ушел в отставку.
- «СЭ» сообщает, что зарплата немецкого специалиста в московском клубе составит 1,5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2022 года.
Юран: «Тедеско чего-то добился в Европе? «Спартак» проходной двор что ли?»