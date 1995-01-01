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    Юран: «Тедеско чего-то добился в Европе? «Спартак» проходной двор что ли?»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

    «Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там – команда уже практически вылетала, все. Что дальше?

    Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» – это КАМАЗ. Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился – давайте его в «Спартак».

    А «Спартак» проходной двор что ли? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте мы того попробуем», – сказал Юран.

    • По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, стороны уже договорились о сотрудничестве.
    • Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который в воскресенье ушел в отставку.
    • «СЭ» сообщает, что зарплата немецкого специалиста в московском клубе составит 1,5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1509

      Фан666 1 минуту назад

      Спартак решил держать марку помойки и собирать все отходы. Юран прав

      0
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      Рейтинг: +73

      bashnat013 7 минут назад

      А что же Юран добился на тренерской работе что всех хаит а себя метит на пост главного.Такой смешной!Орлик

      -1
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      ...
      Рейтинг: +659

      тётя ASYA > bashnat013 39 секунд назад

      Так он не о себе базарит ,он за СПАРТАК говорит. И правильно между прочим. Это федюн раздолбай , бабло считает ему ***** на команду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Борат 21 минуту назад

      Пускай Тадеска потренирует, не получится - другого назначим, хоть того же юрана или Шалимова!

      0
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      Рейтинг: +7

      johnny983 31 минуту назад

      Ну да, давайте всех рубить на корню...
      Массимо тоже когда-то не был главным тренером.
      Да что там, все - когда-то не были основными...)

      0
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      Рейтинг: +6224

      батог 56 минут назад

      Прав , Серега !!!
      РС. Там вон Вальдес освободился (Молодежь Барсы готовил ). Только не пойдет наверно !

      1
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      Рейтинг: +505

      19831170 1 час назад

      Полностью согласен, хоть и конь.

      3
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      Рейтинг: +75

      ajax707 1 час назад

      Сергей прав на все 100

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