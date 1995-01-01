Юран: «Тедеско чего-то добился в Европе? «Спартак» проходной двор что ли?»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

«Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там – команда уже практически вылетала, все. Что дальше?

Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» – это КАМАЗ. Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился – давайте его в «Спартак».

А «Спартак» проходной двор что ли? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте мы того попробуем», – сказал Юран.