Юран: «Тедеско чего-то добился в Европе? «Спартак» проходной двор что ли?»

Спартак решил держать марку помойки и собирать все отходы. Юран прав
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.
«Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там – команда уже практически вылетала, все. Что дальше?
Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» – это КАМАЗ. Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился – давайте его в «Спартак».
А «Спартак» проходной двор что ли? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте мы того попробуем», – сказал Юран.
- По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, стороны уже договорились о сотрудничестве.
- Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который в воскресенье ушел в отставку.
- «СЭ» сообщает, что зарплата немецкого специалиста в московском клубе составит 1,5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2022 года.