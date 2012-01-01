Журналист Егоров: «Тедеско – новый тренер «Спартака». В ближайшие дни объявят»

Корреспондент издания «Чемпионат» Дмитрий Егоров сообщил о назначении на пост главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско. Представитель клуба ранее отправился на переговоры с немцем.

«Тедеско – новый тренер Спартака». В ближайшие дни объявят. Если только как Курбан Бердыев не сольeтся», – написал в телеграм-канале журналист.