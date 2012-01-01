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    Журналист Егоров: «Тедеско – новый тренер «Спартака». В ближайшие дни объявят»

    Корреспондент издания «Чемпионат» Дмитрий Егоров сообщил о назначении на пост главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско. Представитель клуба ранее отправился на переговоры с немцем.

    «Тедеско – новый тренер Спартака». В ближайшие дни объявят. Если только как Курбан Бердыев не сольeтся», – написал в телеграм-канале журналист.

    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

    Обозреватель специализируется на теме «Спартака». Аудитория Егорова в телеграме - более 6,9 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 22:04
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      Борат 19 минут назад

      Посмотрим куда уедет тадеска на багаже Кононова))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      Борат 23 минуты назад

      Ну теперь я спокоен!
      Тадеска будет ж*пу рвать за ромбик))) наверняка ему нет дела до денег федуна, а важен спартаковский дух!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3940

      ivan-football-fan > Борат 7 минут назад

      Значит...и Вам показалось, что назначение...С ДУШКОМ?++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3940

      ivan-football-fan 26 минут назад

      ...а может ларчик открывается проще: Шальке спонсируется Газмясом.... Тедеско ТАМ кому-то "глянулся"...
      Мюллер пвежливо опросил НЕФТЕДУНА подобрать мальчонку...
      Ну...как такие отличные нефтяные и газовые парни не договорятся между собой?)))
      Какая, в конечном итоге, разница.. На финише чемпионата распишут любую пульку))) Кому в ЛЕ, кому в ЛЧ, кому х... не плече...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      neim 27 минут назад

      Вот когда обьявят, тогда и поздравим Спартак с новым костюмчиком. А пока не надо радоваться, еще ведь несколько дней, вдруг и сорвется с вешалки.

      0
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      Рейтинг: +1138

      ALEX ML 37 минут назад

      А вы друзья как не садитесь...................

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3940

      ivan-football-fan 38 минут назад

      Кто-то потрудится объяснить хоть какую-нибудь логику в этом назначении?
      Просто...очередная прихоть НЕФТЕДУНА, что ли?

      -1
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      Рейтинг: +4003

      Lester84 41 минуту назад

      Сначала прочитал - если не сопьется)))

      1
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      Рейтинг: +3940

      ivan-football-fan > Lester84 38 минут назад

      ))+

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      Рейтинг: +1060

      B.G. 58 минут назад

      Руководство «Шальке-04» отправило в отставку главного тренера Доменико Тедеско, сообщает пресс-служба клуба.

      Его последним матчем стала ответная встреча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:7, 2:10 по сумме). Поражение стало антирекордным для всех немецких клубов, участвовавших в турнире.

      «Шальке» проиграл пять последних матчей подряд. Общий счет – 4:21.

      Тедеско тренировал гельзенкирхенский клуб с июля 2017 года.

      0
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      Рейтинг: +295

      Из Твери Леха > B.G. 42 минуты назад

      Ну видать он любит клубы, которые по 0-7 заглатывают.

      0
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      Рейтинг: +1060

      B.G. > Из Твери Леха 33 минуты назад

      Ты не отвечай мне больше....и, да, не позорь Тверь.

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      Рейтинг: +487

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      болелам ни как не угодят

      0
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      Рейтинг: +4151

      ivany4 1 час назад

      Как с таким корявым языком и не умением выражать свои мысли, можно называться журналистом???
      Вопрос в клуб Что Где Когда: Угадайте с трех раз значение фразы: Если только как Курбан Бердыев не сольeтся. )

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      ...
      Рейтинг: +1413

      Томик > ivany4 3 минуты назад

      А что не понятно то? Кто такой Бердыев или о чём сайт?

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