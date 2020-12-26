Калиниченко – о видео Дзюбы и Азмуна: «Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался об эпизоде с участием нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

«Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия, нормального коллектива, даже офисного. Там шутки совершенно другие могут быть. За такую одну шутку Дзюбу с Азмуном немножко не поняли везде.

А я могу сказать, это все внутри команды нормально. Они не должны просто выходить из команды. Тогда сразу начинаются вопросы морали и этики. А там нету морали и этики. Там просто такая атмосфера в команде.

Сказать вообще можно все что угодно. Например, в душевых кабинах... Моцарт мне когда-то нассал в этот... Стоим мы, рядом кабинки, стоим после игры, моемся, он взял мне в кабинку нассал. И заходит Григорьич покойный, Федотов: «Калина, твою, сходи в туалет поссы». А я как ему объясню, что это эта падла толстая нассала?».

Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»