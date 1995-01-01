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    Калиниченко – о видео Дзюбы и Азмуна: «Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался об эпизоде с участием нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

    «Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия, нормального коллектива, даже офисного. Там шутки совершенно другие могут быть. За такую одну шутку Дзюбу с Азмуном немножко не поняли везде.

    А я могу сказать, это все внутри команды нормально. Они не должны просто выходить из команды. Тогда сразу начинаются вопросы морали и этики. А там нету морали и этики. Там просто такая атмосфера в команде.

    Сказать вообще можно все что угодно. Например, в душевых кабинах... Моцарт мне когда-то нассал в этот... Стоим мы, рядом кабинки, стоим после игры, моемся, он взял мне в кабинку нассал. И заходит Григорьич покойный, Федотов: «Калина, твою, сходи в туалет поссы». А я как ему объясню, что это эта падла толстая нассала?».

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    Источник: «Футбольный хейт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12568

      alarm 1 час назад

      ну и какие ещё нужны доказательства, что спартаг - обосцаный клуб, как и его болельщики?

      0
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      Рейтинг: -150

      Alex_MI_5 > alarm 1 час назад

      тяфкай громче, глиномес, гы-гы

      1
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      Рейтинг: +12568

      alarm > Alex_MI_5 30 минут назад

      первая обосцанка уже тяфкает. причём эта обосцанка настолько обосцана, что после позора спортага в питере своё обосцаное рыло не высовывала сюда аж пять дней. кто бы это мог быть? гы-гы!

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