Калиниченко: «За счет опыта, скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о фаворите предстоящего матча восьмого тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия!

Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА», – считает Калиниченко.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.