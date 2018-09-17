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  • Калиниченко: «За счет опыта, скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА»

Калиниченко: «За счет опыта, скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА»

17 сентября 2018, 09:54
35

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о фаворите предстоящего матча восьмого тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия!

Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА», – считает Калиниченко.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Калиниченко Максим
Комментарии (35)
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за ЦСКА с 1980г
1537168433
За счёт команды,тренера,домашнего стадиона ЦСКА как минимум не проиграет..
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Asbjorn
1537169301
фанатам Спартака хочется в это верить,но ,после вчерашнего матча слишком много вопросов по игре,и слишком много опасений,разве что они настроятся на дерби как надо,ну и вчерашний проигрыш подстегнет игроков(только бы Комбаров не играл)
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Nerlinger
1537169515
Крен вам!!! ЦСКА победит!!!
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ВикторВВ
1537169742
Ну да, вчера наблюдал и за скамейкой и за опытом, а особенно тактическим разнообразием!!! Карерра просто бог тактики)))
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OldenVad
1537170286
Ну с такой игрой как вчера, я не уверен что мы хоть кого обыграем
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RAUL7777
1537170926
Отсосёте
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15112007
1537171748
А я верю в тренерский гений Гончаренко. И в то, что ЦСКА как минимум не проиграет.
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directorpg
1537171924
Не говорит гоп, пока не перепрыгнул.
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Отчаянный Пердун
1537179423
В этой паре нет явного фаворита!!! ЦСКА щас хорош в контратаке. Всё будет решать тактика и быстрый гол!!! Кто первый забьёт у того больше шансов победить.
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Полная Канистра
1537183807
болею душой ! но приходят всегда сомнения от слова /обыграют/ ну честно надоело уже всё время ждать и надеяться что вот вот всех рвать А игры нет от той команды которая любо было смотреть за игрой и именно Спартак !!!!!! а сейчас просто вывеска какая то
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