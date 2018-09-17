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    Калиниченко: «За счет опыта, скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о фаворите предстоящего матча восьмого тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

    «Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия!

    Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА», – считает Калиниченко.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2018 09:54
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 15:12

      Прогнозы иногда сбываются ,иногда нет. Игра покажет.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 сентября 2018, 14:30

      болею душой ! но приходят всегда сомнения от слова /обыграют/ ну честно надоело уже всё время ждать и надеяться что вот вот всех рвать А игры нет от той команды которая любо было смотреть за игрой и именно Спартак !!!!!! а сейчас просто вывеска какая то

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 сентября 2018, 13:17

      В этой паре нет явного фаворита!!! ЦСКА щас хорош в контратаке. Всё будет решать тактика и быстрый гол!!! Кто первый забьёт у того больше шансов победить.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Отчаянный Пердун 17 сентября 2018, 13:37

      Победит тот, кто забьёт 2 гола!

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Serjoga 17 сентября 2018, 13:57

      не поиграет тот кто не пропустит))

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 17 сентября 2018, 13:05

      Тактического разнообразия никогда не видел у Спартака даже в 90-е годы

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > babenko1977 17 сентября 2018, 13:45

      ты тяжелый случай. видно смотрел что-то не то.

      -1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Dmitriy 71 17 сентября 2018, 19:43

      придурок конченный

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 сентября 2018, 12:23

      Будем посмотреть!!!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 сентября 2018, 12:13

      терзают смутные сомнения...вообще вот посмотрите - цска, ростов, краснодар - у всех проблемы, все потеряли лидеров, но с ноунеймами уже подпирают нас в спину

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > piligrim1986 17 сентября 2018, 13:38

      Надеюсь, что после матча Урал-Ростов Спартак будет дышать в спину Ростову!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Serjoga 17 сентября 2018, 18:38

      скорее всего так и будет

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > piligrim1986 17 сентября 2018, 19:55

      Даже ничейки хватило, чтобы Спартак обойти!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 сентября 2018, 12:13

      ну гончаренко че нибудь придумает.. не думаю , что спартак легко выиграет (если выиграет)...

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 17 сентября 2018, 12:05

      пока макаронник у руля ни хера не будет. выиграл за счет оленя а теперь видно что тренер ни в пи-ду

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 11:55

      Ахмад уже обыграл...

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:51

      А где огонёк в глазах и шило в заднице?

      1
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