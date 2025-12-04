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Владимир Леонченко
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Владимир Леонченко - новости
Завершил карьеру
11 апреля 1972 (54)
| Полузащитник
182 см | 72 кг
Россия
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Экс-гендиректор «Локомотива» нашел работу в другом московском клубе
1 апреля
Агент Баринова высказался о действиях руководства «Локомотива»
16 января
Названа причина увольнения гендиректора «Локомотива»
2025.12.04 09:15
2
Зырянов и еще три футбольных функционера внесены в базу «Миротворца»*
2025.11.25 18:25
1
Гендиректор «Локомотива» высказался о стратегии клуба
2024.07.11 06:02
1
Назван кандидат на должность гендиректора «Локомотива»
2023.11.09 13:46
В «Локомотиве» раскрыли детали перехода Изидора в «Зенит»
2023.09.09 16:50
7
В «Локомотиве» отреагировали на решение ФИФА по спору с «Аталантой» из-за трансфера Миранчука
2022.10.03 22:22
Леонченко: «По итогам трансферного окна «Локо» сработал в ноль. Раньше клуб работал в убыток»
2022.09.23 09:32
2
Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера
2022.09.23 00:36
11
Гендиректор «Локомотива» Леонченко одним словом охарактеризовал старт команды в этом сезоне
2022.09.22 23:29
3
Изменения в руководстве «Локомотива» могут произойти после матча с «Химками»
2022.08.18 12:35
11
«Локомотив» не собирается увольнять Циннбауэра
2022.08.14 02:39
5
«Аталанта» нашла повод, чтобы не платить». Гендиректор «Локо» – о трансфере Миранчука
2022.07.30 17:44
1
Гендиректор «Локомотива» раскритиковал ФИФА
2022.07.25 08:32
В «Локомотиве» объяснили рекордные убытки в истории клуба
2022.06.02 08:08
5
Леонченко: «У «Локомотива» нет иного пути, кроме ставки на молодых игроков»
2022.05.25 01:01
1
Леонченко: «Процесс трансформации «Локомотива» почти завершен. Этот сезон был переходным»
2022.05.25 00:50
1
УЕФА рассчитался с «Локомотивом» за выступление в Лиге Европы
2022.05.09 08:50
1
Гендиректор «Локомотива» – о санкциях УЕФА против России: «Мы не будем закрываться от всего мира»
2022.05.09 07:58
1
Семин – о словах Леонченко: «Впервые гендиректор «Локомотива» дал информацию о том, что сделано»
2022.04.05 14:49
Гендиректор «Локомотива»: «Хочу публично не согласиться с комментарием Семина по поводу ухода Корнетки из клуба»
2022.04.05 13:59
4
«Локомотив» – об уходе Корнетки: «Стратегия клуба остается неизменной»
2022.04.05 10:59
Гендиректор «Локомотива»: «Пабло продали дороже, чем купили. Это удачная сделка»
2022.03.18 18:16
2
Гендиректор «Локомотива»: «Без «РЖД» клуб выжить не сможет»
2021.10.19 13:56
18
Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»
2021.10.19 12:47
27
Гендиректор «Локомотива» – о 3 миллионах за Ненахова: «Это подтверждение слов о перегретости российского рынка»
2021.02.11 22:19
4
Гендиректор «Локомотива»: «Перед российским футболом стоит вопрос о выживании»
2021.02.04 16:51
8
Геркус: «Заключил мировое соглашение с «Локомотивом». Все взаимные претензии в прошлом»
2021.02.01 18:59
1
Гендиректор «Локомотива» Леонченко: «2 миллиона за Пабло? Очень близко к реальным цифрам»
2021.01.15 16:32
13
1
2
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