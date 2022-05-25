Леонченко: «У «Локомотива» нет иного пути, кроме ставки на молодых игроков»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о стратегии клуба.

«Иного пути, кроме ставки на молодых игроков, у нашего клуба нет. Хотелось бы обратить внимание, что эта стратегия очень активно обсуждается в прессе и соцсетях, однако ее никто не читал.

Могу точно сказать, что принципиальная позиция «Локомотива» по отказу от завышенных трансферов у многих в футбольном бизнесе не вызывает одобрения. Но мы будем и в дальнейшем ее придерживаться», – сказал Леонченко.

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