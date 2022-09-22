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  • Гендиректор «Локомотива» Леонченко одним словом охарактеризовал старт команды в этом сезоне

Гендиректор «Локомотива» Леонченко одним словом охарактеризовал старт команды в этом сезоне

22 сентября 2022, 23:29
3

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал старт команды в чемпионате России «катастрофическим».

«Вынужден признать, что у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы – это никуда не годится. Это не уровень «Локомотива».

Растет напряжение среди болельщиков. Но могу сказать со всей ответственностью, что с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная», – заявил Леонченко.

  • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
  • Команда идет на 12-м месте в таблице лиги.
  • Отрыв от зоны стыков – 1 балл.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Леонченко Владимир
Комментарии (3)
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PAREVG.
1663879988
Естественно, два года Локомотив медленно но верно идет в ФНЛ.
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фанат джигурды
1663910919
Какая иная картина??? Как только его назначили, сказал, что от педо-раста жди беды. А приход пидороцорна- это вообще на премию Дарвина.
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Fusballer
1663911638
Тут полтора десятка слов. А одно слово должно быть - пи..ец!
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