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    Гендиректор «Локомотива» Леонченко одним словом охарактеризовал старт команды в этом сезоне

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал старт команды в чемпионате России «катастрофическим».

    «Вынужден признать, что у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы – это никуда не годится. Это не уровень «Локомотива».

    Растет напряжение среди болельщиков. Но могу сказать со всей ответственностью, что с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная», – заявил Леонченко.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице лиги.
    • Отрыв от зоны стыков – 1 балл.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2022 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4829

      PAREVG. 16 минут назад

      Естественно, два года Локомотив медленно но верно идет в ФНЛ.

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