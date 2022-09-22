Гендиректор «Локомотива» Леонченко одним словом охарактеризовал старт команды в этом сезоне

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал старт команды в чемпионате России «катастрофическим».
«Вынужден признать, что у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы – это никуда не годится. Это не уровень «Локомотива».
Растет напряжение среди болельщиков. Но могу сказать со всей ответственностью, что с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная», – заявил Леонченко.
- «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда идет на 12-м месте в таблице лиги.
- Отрыв от зоны стыков – 1 балл.
Источник: «Матч ТВ»