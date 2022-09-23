Леонченко: «По итогам трансферного окна «Локо» сработал в ноль. Раньше клуб работал в убыток»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о летней трансферной кампании клуба.

— Клуб, по имеющейся информации, потратил на приобретения 55 миллионов, а продал на 25 миллионов, то есть получается отрицательный баланс в минус 30 миллионов. Это реально?

— Не могу комментировать цифры и называть реальные. Действительно были потрачены серьезные деньги на обновление состава. Большое количество (игроков) за год сменилось.

Могу подчеркнуть, что когда я посмотрел, какой был баланс по трансферам за три предыдущих сезона, он был отрицательным гораздо больше. То есть стабильно клуб покупал игроков гораздо дороже, продавал гораздо меньше. Работал в убыток.

По итогам этого летнего трансферного окна клуб сработал в ноль. То есть те футболисты, которые были приобретены, они были приобретены на те деньги, которые клуб заработал на трансферах. Что касается сумм трансферов, то они разбиты на три года, и соответственно на все эти трансферы деньги уже заложены.

И важное, что удалось сделать за это время, — мы очень снизили фонд оплаты труда и тренеру по основной команде. Если говорить в процентном отношении, то мы ввели жесткий потолок зарплат. И сегодня максимальная зарплата в клубе минимум в два раза меньше, чем была у ведущих игроков на этот период.

И это уже в перспективе трех лет окупило потраченные деньги.