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    Леонченко: «По итогам трансферного окна «Локо» сработал в ноль. Раньше клуб работал в убыток»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о летней трансферной кампании клуба.

    — Клуб, по имеющейся информации, потратил на приобретения 55 миллионов, а продал на 25 миллионов, то есть получается отрицательный баланс в минус 30 миллионов. Это реально?

    — Не могу комментировать цифры и называть реальные. Действительно были потрачены серьезные деньги на обновление состава. Большое количество (игроков) за год сменилось.

    Могу подчеркнуть, что когда я посмотрел, какой был баланс по трансферам за три предыдущих сезона, он был отрицательным гораздо больше. То есть стабильно клуб покупал игроков гораздо дороже, продавал гораздо меньше. Работал в убыток.

    По итогам этого летнего трансферного окна клуб сработал в ноль. То есть те футболисты, которые были приобретены, они были приобретены на те деньги, которые клуб заработал на трансферах. Что касается сумм трансферов, то они разбиты на три года, и соответственно на все эти трансферы деньги уже заложены.

    И важное, что удалось сделать за это время, — мы очень снизили фонд оплаты труда и тренеру по основной команде. Если говорить в процентном отношении, то мы ввели жесткий потолок зарплат. И сегодня максимальная зарплата в клубе минимум в два раза меньше, чем была у ведущих игроков на этот период.

    И это уже в перспективе трех лет окупило потраченные деньги.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице лиги.
    • Отрыв от зоны стыков – 1 балл.

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    Источник: «Матч ТВ»

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