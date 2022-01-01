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«Локомотив» – об уходе Корнетки: «Стратегия клуба остается неизменной»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход из клуба руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.

«Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития. Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации «Локомотива» к текущим условиям.

Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, еe принципы остаются неизменны», – сказал Леонченко.

  • В ноябре Корнетка сменил на этом посту Ральфа Рангника.
  • Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.
  • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: сайт «Локомотива»

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