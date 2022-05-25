Леонченко: «Процесс трансформации «Локомотива» почти завершен. Этот сезон был переходным»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подвел итоги сезона для клуба.

«Тяжелейший сезон: перестройка команды, трансформация клуба, новые обстоятельства для всего российского футбола. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона.

Уверен, что следующий круг будет лучше, для этого созданы все условия: клуб сформирован качественными игроками и тренерским штабом, создан спортивный блок. Процесс трансформации практически завершен. Можно сказать, что сезон был переходным, — заявил Леонченко.

«Локомотив» завершил сезон на 6-м месте в РПЛ.

Москвичи дошли до 1/8 финала Кубка России, где уступили «Енисею» (0:4).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?