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    В «Локомотиве» отреагировали на решение ФИФА по спору с «Аталантой» из-за трансфера Миранчука

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал комментарий по поводу выигранного спора у «Аталанты».

    • Итальянцы не рассчитались за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
    • Они не платили, ссылаясь на санкции против России.
    • ФИФА встала на сторону «Локо» и дала «Аталанте» 45 дней на погашение задолженности.

    «Это хорошая работа наших юристов. Решение ФИФА подтверждает, что обязательства перед российскими клубами не подлежат пересмотру, даже несмотря на санкции, наложенные на наш футбол», – сказал Леонченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2022 22:22
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