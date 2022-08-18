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    Изменения в руководстве «Локомотива» могут произойти после матча с «Химками»

    В «РЖД» крайне недовольны стартом «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

    В связи с этим свои посты могут покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор Томас Цорн.

    Их увольнение возможно уже на этой неделе, если московская команда не победит «Химки» в шестом туре чемпионата.

    • Сообщалось, что Цорна может сменить Шамиль Газизов.
    • «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
    • Гостевая игра с «Химками» запланирована на 20 августа (15:00 мск).

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +90

      Александр.Т. 18 минут назад

      Плутника то же на увольнения добавьте

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      Рейтинг: +4370

      Enter2006 1 час назад

      Химки сейчас сильно ослаблены. Это знают все, только видимо не Локомотив...

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      Рейтинг: +1299

      balam 2 часа назад

      удачи химикам.может и в любимом клубе чета изменится.какие то тормоза в руководстве

      2
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      Рейтинг: +5061

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Второй раз за день не приведен источник слухов. Так же как про Газизова. Просто вбросы. И уж точно победа над разобранными после смены тренера Химками (удачи в сезоне) не критерий стратегических решений. Я бы понял если решение принималось на основе матча с Зенитом, Спартаком, ЦСКА.

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      Рейтинг: +24819

      JTherry > Красногорск_Фан 2 часа назад

      как же не приведен "источник слухов", когда указано, что это - Metaratings...)

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      Рейтинг: +5061

      Красногорск_Фан > JTherry 2 часа назад

      Виноват. просмотрел. Внизу мелким шрифтом.

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      Рейтинг: +11766

      BRO_football 2 часа назад

      А что, разве не тренер во всём виноват?

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      Рейтинг: +5061

      Красногорск_Фан > BRO_football 2 часа назад

      У нас нет тренера. Как он может быть в чем то виноват. Есть новый, номинальный, фактический, русскоязычный, запасной, невидимый. Какой угодно кроме нормального.

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      Рейтинг: +3714

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Главное цорна гоните сраной метлой.

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      Рейтинг: +513

      gunstilzit > Иван Петров 1986 1 час назад

      Зачем?
      Неплохие трансферы,нет бегства легов.
      Минус Цорна это ТШ.
      Политическая ситуация подвела.

      Придёт новый,со своим видением развития,со своими агентами.
      Очередной перестройки ЛОКО может не вынести.

      Скорей всего старая традиция,перед матчем набросить говнеца.

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