Изменения в руководстве «Локомотива» могут произойти после матча с «Химками»

В «РЖД» крайне недовольны стартом «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

В связи с этим свои посты могут покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор Томас Цорн.

Их увольнение возможно уже на этой неделе, если московская команда не победит «Химки» в шестом туре чемпионата.