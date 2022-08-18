Изменения в руководстве «Локомотива» могут произойти после матча с «Химками»

Плутника то же на увольнения добавьте
В «РЖД» крайне недовольны стартом «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.
В связи с этим свои посты могут покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор Томас Цорн.
Их увольнение возможно уже на этой неделе, если московская команда не победит «Химки» в шестом туре чемпионата.
- Сообщалось, что Цорна может сменить Шамиль Газизов.
- «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
- Гостевая игра с «Химками» запланирована на 20 августа (15:00 мск).