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    Газизов может стать спортивным директором «Локомотива»

    «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

    Он может заменить Томаса Цорна, который занимает пост спортивного директора московского клуба.

    • «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
    • «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу.
    • Газизов с июля по декабрь 2020 года работал в другом столичном клубе – «Спартаке». Там он также сменил Цорна.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +223

      эд100 20 минут назад

      Правильно. Зачем мучать загнанный паровоз. Лучше добить, что б не дымил понапрасну. Газизов - подходящий калибр для суицида.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13840

      Skull_Boy 1 час назад

      Спартак чуть не убил, а этих точно добьет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9256

      R_a_i_n 1 час назад

      Не забудьте расписку на салфетке нарисовать!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      ScarlettOgusania > R_a_i_n 12 минут назад

      И 10 процентов от РЖД не забудьте предложить, Газик на другое не согласится)+ урун-цума в придачу за лимон евро

      0
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      Рейтинг: +88

      Александр.Т. 1 час назад

      Одного афериста на другого,да уж

      1
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      Рейтинг: +16760

      Cleaner 1 час назад

      Локомотив решили ОКОНЧАТЕЛЬНО СЛИТЬ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +743

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Геркуса верните

      1
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      Рейтинг: +661

      Solist345345 2 часа назад

      Прослеживается протоптанная тропинка. После Цорна обязательно Газизов. Где-то мы это уже проходили.

      3
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      Рейтинг: +16760

      Cleaner > Solist345345 1 час назад

      На Спартаке потренировались. И с большим опытом развала и баблодоения - в Локо!

      3
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      Рейтинг: +5059

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Нет ссылки на источник. Инфа под большим сомнением.

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      Рейтинг: +11395

      Алексей З 2 часа назад

      Берите !!!!!
      Урунова само собой, прицепом.

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      Рейтинг: +355

      Guinnesss > Алексей З 2 часа назад

      Да хоть с Уруновым,хуже Цорна и ко не придумаешь))

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      Рейтинг: +661

      Solist345345 > Guinnesss 2 часа назад

      В Спартаке тоже так думали.

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      Рейтинг: +16760

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      И Зарему в Локо! Для гарантии результата!!!!!!!!!!!!!!...))))))))))))))))

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      Рейтинг: +11395

      Алексей З > Cleaner 1 час назад

      Ананист, ну куда ты без неё ?
      Скоро уедет , совсем руки сотрёшь, бедняга.

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      Рейтинг: +16760

      Cleaner > Алексей З 46 минут назад

      Опять у Вас спартаковский юморок...

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      Ответить
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      Рейтинг: +223

      эд100 > Cleaner 16 минут назад

      Слушай, да ты реально к ней не безразличен! А ору то, ору...

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