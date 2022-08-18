Газизов может стать спортивным директором «Локомотива»

Правильно. Зачем мучать загнанный паровоз. Лучше добить, что б не дымил понапрасну. Газизов - подходящий калибр для суицида.
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.
Он может заменить Томаса Цорна, который занимает пост спортивного директора московского клуба.
- «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
- «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу.
- Газизов с июля по декабрь 2020 года работал в другом столичном клубе – «Спартаке». Там он также сменил Цорна.