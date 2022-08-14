«Локомотив» не собирается увольнять Циннбауэра

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что отставка тренерского штаба на сегодняшний день не рассматривается.

Москвичи ни разу не победили в 5 турах РПЛ.

Команда набрала 3 очка и идет на 13-м месте в зоне стыков.

Главным тренером «Локо» летом был назначен Йозеф Циннбауэр.

«Неудачный старт сезона. Сегодняшний матч [с «Крыльями Советов» (1:1)] не принес желаемого результата. Но это не повод для отставки тренера.

Есть ли возможность перестановок внутри тренерского штаба? Они все уже были проведены. Мы от выбранного направления не отказываемся, но прагматизма нам не хватает.

Чувствуем полную поддержку со стороны РЖД – от первой команды, до всех структур клуба», – сказал Леонченко.