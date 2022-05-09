Гендиректор «Локомотива» – о санкциях УЕФА против России: «Мы не будем закрываться от всего мира»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о продлении отстранения российских команд от участия в международных турнирах.

«Все российские клубы пострадали от решения УЕФА. Цели не меняются, можно улучшить наш чемпионат. Все над этим работают. Есть обсуждения и различные форматы проведения чемпионата, как год назад предлагалось реформирование лиги.

Мы до сих пор остаемся членами ФИФА, все правила распространяются и на нас. И пока правила существуют, будем их выполнять. Мы не будем закрываться от всего мира», – сказал Леонченко.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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