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Гендиректор «Локомотива» – о санкциях УЕФА против России: «Мы не будем закрываться от всего мира»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о продлении отстранения российских команд от участия в международных турнирах.

«Все российские клубы пострадали от решения УЕФА. Цели не меняются, можно улучшить наш чемпионат. Все над этим работают. Есть обсуждения и различные форматы проведения чемпионата, как год назад предлагалось реформирование лиги.

Мы до сих пор остаемся членами ФИФА, все правила распространяются и на нас. И пока правила существуют, будем их выполнять. Мы не будем закрываться от всего мира», – сказал Леонченко.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1711

    моэм 20 минут назад

    Закрываться и не надо , надо создать альтернативную лигу с хорошим призовым фондом ...а когда созданный турнир начнет оттягивать часть мировых денег , тогда они сами прибегут с просьбой вернуться ... но наши сыкуны - руководители ни на что не способны ...т.е. не умеют ни работать ни соображать и тем более принимать волевых решений ... потому что РФС - сборище никчёмных бездарных людишек.

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