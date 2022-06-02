В «Локомотиве» объяснили рекордные убытки в истории клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему убытки клуба за прошлый год превысили 2,282 миллиарда рублей.

«Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учeта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты.

По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провeл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе», – объяснил Леонченко.

«Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.

Основной спонсор клуба – госкомпания «РЖД».

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