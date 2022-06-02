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В «Локомотиве» объяснили рекордные убытки в истории клуба

2 июня 2022, 08:08
5

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему убытки клуба за прошлый год превысили 2,282 миллиарда рублей.

«Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учeта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты.

По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провeл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе», – объяснил Леонченко.

  • «Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.
  • Основной спонсор клуба – госкомпания «РЖД».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Леонченко Владимир
Комментарии (5)
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TOMSON
1654148857
Хорошо объяснили. Убытки потому что мы по тупому потратились на то и на это и в итоге все профукали.
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ilichkadr
1654151265
Бизнес по-русски в исполнении Цорна. Что касаемо расходов в среднесрочной перспективе, то они неизбежны, приведут к увеличению издержек и тогда распродажа всего и вся неизбежна.
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rash1959
1654151621
"Воруют! Много воруют..." сказал Юрий Деточкин. Зачем "объяснять" ясное?
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nemolod
1654160871
Вся особенность в том , что у вас бухой учет -типа сколько надо столько и напишем! А на самом деле все просто расходы превысили доходы !
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Stavr007
1654198869
как уж на сковородке изворачивается, завуалировал как смог как говориться. обосрался мистер
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