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В «Локомотиве» объяснили рекордные убытки в истории клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему убытки клуба за прошлый год превысили 2,282 миллиарда рублей.

«Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учeта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты.

По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провeл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе», – объяснил Леонченко.

  • «Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.
  • Основной спонсор клуба – госкомпания «РЖД».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3405

    Enter2006 1 минуту назад

    Хитлер, капут! ))

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    Рейтинг: +10247

    Alekxei Z. 17 минут назад

    Зарплату Гендиректору Локомотива платят за то , чтобы красиво мог "по ушам проехать". Вопросы у СК и Счётной палаты должны быть к РЖД, деньги в ФК тратят госкомпании.

    0
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    Рейтинг: +5378

    rash1959 51 минуту назад

    "Воруют! Много воруют..." сказал Юрий Деточкин. Зачем "объяснять" ясное?

    0
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    Рейтинг: +15591

    ilichkadr 57 минут назад

    Бизнес по-русски в исполнении Цорна. Что касаемо расходов в среднесрочной перспективе, то они неизбежны, приведут к увеличению издержек и тогда распродажа всего и вся неизбежна.

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    Рейтинг: +5179

    TOMSON 1 час назад

    Хорошо объяснили. Убытки потому что мы по тупому потратились на то и на это и в итоге все профукали.

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