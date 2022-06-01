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  • «Локомотив» показал за прошлый год убыток 2+ миллиарда рублей. Это антирекорд

«Локомотив» показал за прошлый год убыток 2+ миллиарда рублей. Это антирекорд

1 июня 2022, 19:36
4

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Локомотив» показал убыток в более чем 2,282 миллиарда рублей.

Это больше, чем у любого другого клуба РПЛ.

Операционные доходы «Локомотива» составили более 7 миллиардов рублей, расходы – более 8 миллиардов. К этому добавляется отрицательный трансферный баланс «Локомотива» в размере 1+ миллиарда рублей.

  • Основной спонсор «Локомотива» – госкомпания «РЖД».
  • «Локомотив» финишировал в РПЛ 6-м.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1654105582
С таким менеджментом как Локо , извините - ежегодный Баян.
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vmonomah17
1654106929
Все ок. РЖД покроет убытки, а российский бюджет, т.е. наши с вами деньги, покроет убытки РЖД)))
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Ziklop
1654107808
грабят ! продадут все земли под застройку и закроют клуб.
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PAREVG.
1654119196
Интересно, что по этому поводу скажет Плутник, который пригласил к управлению бюргеров, которые полностью провалили трансферную кампанию, угробили Казанку и из вполне боеспособной команды, сделали обычного середняка?????????????? И еще интереснее, что по этому поводу скажет глава РЖД?????
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