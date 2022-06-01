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«Локомотив» показал за прошлый год убыток 2+ миллиарда рублей. Это антирекорд

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Локомотив» показал убыток в более чем 2,282 миллиарда рублей.

Это больше, чем у любого другого клуба РПЛ.

Операционные доходы «Локомотива» составили более 7 миллиардов рублей, расходы – более 8 миллиардов. К этому добавляется отрицательный трансферный баланс «Локомотива» в размере 1+ миллиарда рублей.

  • Основной спонсор «Локомотива» – госкомпания «РЖД».
  • «Локомотив» финишировал в РПЛ 6-м.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2575

    Ziklop 2 минуты назад

    грабят ! продадут все земли под застройку и закроют клуб.

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    Рейтинг: +1579

    vmonomah17 17 минут назад

    Все ок. РЖД покроет убытки, а российский бюджет, т.е. наши с вами деньги, покроет убытки РЖД)))

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    Рейтинг: +4618

    Красногорск_Фан 39 минут назад

    С таким менеджментом как Локо , извините - ежегодный Баян.

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    Рейтинг: +15757

    Cleaner 1 час назад

    И эти денежки осели в карманах Рангника и компании, его пригласившей.

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