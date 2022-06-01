«Локомотив» показал за прошлый год убыток 2+ миллиарда рублей. Это антирекорд

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Локомотив» показал убыток в более чем 2,282 миллиарда рублей.

Это больше, чем у любого другого клуба РПЛ.

Операционные доходы «Локомотива» составили более 7 миллиардов рублей, расходы – более 8 миллиардов. К этому добавляется отрицательный трансферный баланс «Локомотива» в размере 1+ миллиарда рублей.

Основной спонсор «Локомотива» – госкомпания «РЖД».

«Локомотив» финишировал в РПЛ 6-м.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?