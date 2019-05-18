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Кеко
Статистика
Кеко - статистика
Завершил карьеру
27 декабря 1991 (34), Мадрид
#20 | Полузащитник
160 см | 56 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
21
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 2
18.05.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1 : 2
12.05.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
05.05.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
2 : 2
19.04.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 2
14.04.2019
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0 : 2
07.04.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
1 : 0
04.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 1
31.03.2019
Реал Сосьедад
1' - 90'
9'
46'
Испания. Примера, 28 тур
Эйбар
1 : 2
17.03.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 4
10.03.2019
Реал
1' - 73'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
3 : 1
02.03.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
0 : 2
24.02.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 0
16.02.2019
Вальядолид
79' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
0 : 0
08.02.2019
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
4 : 0
01.02.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
2 : 1
27.01.2019
Сельта
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 0
20.01.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 1
12.01.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
05.01.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 1
22.12.2018
Вальядолид
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2 : 3
15.12.2018
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
09.12.2018
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2 : 4
01.12.2018
Леганес
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 0
25.11.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
0 : 1
30.09.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
3 : 3
22.09.2018
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
16.09.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Хетафе
0 : 0
31.08.2018
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
0 : 1
25.08.2018
Барселона
64' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
0 : 0
17.08.2018
Вальядолид
1' - 90'
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