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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал Сосьедад
Вальядолид - Реал Сосьедад: обзор матча 31 марта 2019
Вальядолид
31.03.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
9'
Кеко
79'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Э. Унал
90'
+3
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Л. Сангалли
75'
Желтая карточка
А. Элустондо
Желтая карточка
Ануар
55'
Желтая карточка
Кеко
46'
ГОЛ! 1:0!
Кеко
9'
Желтая карточка
Н. Мартинес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-1-2
1
Масип
22
Мартинес
20
Калеро
22
Кико
17
Мойяно
23
Ануар
4
Алькарас
20
Кеко
20
Плано
14
Гвардиола
10
Верде
3-2-1-3-1
28
Рульи
5
Субельдия
16
Навас
6
Элустондо
2
Сальдуа
19
Эрнандес
14
Пардо
24
Янузай
23
Сангалли
21
Оярсабаль
19
Рамирес
Остались в запасе
Вальядолид
Реал Сосьедад
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вальядолид - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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