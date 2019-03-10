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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 10 марта 2019
Вальядолид
10.03.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
1 : 4
Завершен
Реал
29'
Ануар
34'
Р. Варан
51'
К. Бензема (П)
59'
К. Бензема
85'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Марсело
89'
Замена
Марсело
️️️️
С. Регилон
88'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Р. Варан
Замена
Э. Унал
️️️️
О. Плано
86'
85'
ГОЛ! 1:4!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Бензема
80'
Вторая желтая
Каземиро
74'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
Замена
Д. Чоп
️️️️
Кеко
73'
69'
Желтая карточка
Каземиро
64'
Желтая карточка
Т. Куртуа
Замена
Д. Верде
️️️️
Ануар
63'
Желтая карточка
Н. Мартинес
61'
59'
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бензема
45'
Желтая карточка
С. Регилон
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Варан
Пас отдал
Начо
ГОЛ! 1:0!
Ануар
Пас отдал
С. Гвардиола
29'
12'
Желтая карточка
А. Одриосола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Кеко
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
17
Кристо
ЦФ
3-5-1-1
1
Масип
22
Мартинес
12
Фернандес
20
Калеро
2
Антонито
20
Кеко
21
Мичел
4
Алькарас
23
Ануар
20
Плано
14
Гвардиола
4-1-3-1-1
1
Куртуа
20
Одриосола
6
Начо
19
Варан
3
Регилон
5
Каземиро
25
Себальос
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
9
Бензема
20
Кеко
9
Чоп
9
Чоп
20
Кеко
20
Плано
19
Унал
19
Унал
20
Плано
23
Ануар
10
Верде
10
Верде
23
Ануар
3
Регилон
12
Марсело
12
Марсело
3
Регилон
19
Варан
24
Вальехо
24
Вальехо
19
Варан
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
Главный тренер
Диего Кокка
17
Кристо
ЦФ
1
Кейлор Навас
ВР
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
Остались в запасе
17
Кристо
ЦФ
1
Кейлор Навас
ВР
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вальядолид - Реал
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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