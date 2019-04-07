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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 07 апреля 2019
Вальядолид
07.04.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
84'
Р. Меса
90+2'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Севилья
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Эль-Хаддади
89'
Желтая карточка
Д. Карришу
84'
ГОЛ! 0:1!
Р. Меса
Пас отдал
Э. Банега
Желтая карточка
М. Дельгадо
71'
Желтая карточка
Мичел
47'
Желтая карточка
Р. Алькарас
45'
+1
31'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
30'
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Энес Унал
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Севилья
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4-4-1-1
1
Масип
16
Дельгадо
22
Кико
17
Мойяно
20
Калеро
23
Ануар
4
Алькарас
21
Мичел
20
Кеко
20
Плано
14
Гвардиола
2-1-2-3-2
12
Сориано
25
Меркадо
21
Гомес
25
Гоналон
11
Банега
23
Карришу
7
Сарабия
20
Васкес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Энес Унал
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Энес Унал
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вальядолид - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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