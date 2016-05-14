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Ману
Статистика
Ману - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1986 (40)
#25 | Вратарь
184 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
8
-17
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
14.05.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 2
08.05.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1 : 1
23.04.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 8
20.04.2016
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1 : 1
17.04.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 3
11.04.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 1
02.04.2016
Депортиво
38' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
4 : 1
02.03.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2 : 2
14.02.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 1
07.02.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
24.01.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.01.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
5 : 0
09.01.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1 : 2
03.01.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 0
30.12.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
20.12.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
2 : 2
12.12.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 1
06.12.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 0
22.11.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
2 : 2
18.10.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
1 : 1
03.10.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
3 : 0
27.09.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 2
24.09.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Депортиво
2 : 3
20.09.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
Был в запасе
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