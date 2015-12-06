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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 06 декабря 2015
Депортиво
06.12.2015, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
22'
Лукас
76'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
Желтая карточка
П. Москера
88'
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Иборра
Пас отдал
Ф. Льоренте
74'
Желтая карточка
В. Иборра
71'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Н'Зонзи
Замена
Ф. Файр
️️️️
Луизиньо
69'
Замена
Лауре
️️️️
Кани
60'
56'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
56'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Е. Коноплянка
56'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
25'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
ГОЛ! 1:0!
Лукас
22'
Замена
Д. Родригес
️️️️
О. Риера
11'
Желтая карточка
Кани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-2
1
Люкс
3
Наварро
14
Аррибас
26
Сидней
16
Луизиньо
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
8
Кани
7
Лукас
21
Риера
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
25
Мариано
15
Колоджейчак
23
Рами
18
Эскудеро
20
Крыховяк
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
8
Кани
15
Лауре
15
Лауре
8
Кани
16
Луизиньо
76
Файр
76
Файр
16
Луизиньо
21
Риера
33
Родригес
33
Родригес
21
Риера
15
Н'Зонзи
10
Иборра
10
Иборра
15
Н'Зонзи
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
22
Коноплянка
12
Льоренте
12
Льоренте
22
Коноплянка
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Депортиво - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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