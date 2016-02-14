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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Бетис
Депортиво - Бетис: обзор матча 14 февраля 2016
Депортиво
14.02.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
15'
А. Бергантиньос
51'
Ф. Файр
20'
Ш. Мусонда
37'
Х. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Бетис
89'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Кастро
Замена
О. Риера
️️️️
Л. Альберто
79'
69'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Кадир
63'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Луизиньо
️️️️
Ф. Наварро
63'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Кани
55'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
52'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Файр
Пас отдал
Лукас
51'
37'
ГОЛ! 1:2!
Х. Варгас
Пас отдал
Р. Кастро
20'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мусонда
Пас отдал
Х. Варгас
ГОЛ! 1:0!
А. Бергантиньос
Пас отдал
Лукас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
3
Наварро
14
Аррибас
26
Сидней
76
Файр
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
8
Кани
18
Альберто
7
Лукас
3-1-3-1-2
1
Адан
33
Монтойя
18
Гонсалес
16
Вестерманн
6
Петрос
20
Кадир
21
Н'Диайе
11
Варгас
21
Мусонда
9
ван Вольфсвинкел
24
Кастро
8
Кани
10
Картабия
10
Картабия
8
Кани
3
Наварро
16
Луизиньо
16
Луизиньо
3
Наварро
18
Альберто
21
Риера
21
Риера
18
Альберто
9
ван Вольфсвинкел
25
Себальос
25
Себальос
9
ван Вольфсвинкел
20
Кадир
16
Сехудо
16
Сехудо
20
Кадир
24
Кастро
19
Молина
19
Молина
24
Кастро
Остались в запасе
Депортиво
Бетис
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Депортиво - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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