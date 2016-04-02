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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Депортиво
Сельта - Депортиво: обзор матча 02 апреля 2016
Сельта
02.04.2016, суббота, 23:05
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
31'
Нолито
21'
С. Боргес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Депортиво
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ману
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Васс
88'
87'
Желтая карточка
Луизиньо
81'
Замена
А. Лопо
️️️️
Сидней
Желтая карточка
Г. Кабрал
78'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Т. Бонгонда
73'
70'
Замена
Луизиньо
️️️️
Ф. Картабия
68'
Вторая желтая
А. Аррибас
61'
Желтая карточка
А. Аррибас
38'
Замена
Ману
️️️️
Г. Люкс
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
31'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Боргес
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
Д. Васс
18'
Желтая карточка
Х. Кастро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Альварес
22
Радойя
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
22
Мальо
10
Васс
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
3
Нолито
3-4-2-1
1
Люкс
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
76
Файр
5
Москера
24
Хуанфран
5
Боргес
10
Картабия
18
Альберто
7
Лукас
10
Васс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Васс
10
Бонгонда
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Бонгонда
1
Люкс
25
Ману
25
Ману
1
Люкс
10
Картабия
16
Луизиньо
16
Луизиньо
10
Картабия
26
Сидней
22
Лопо
22
Лопо
26
Сидней
Остались в запасе
Сельта
Депортиво
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Сельта - Депортиво
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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