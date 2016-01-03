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Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вильярреал
Депортиво - Вильярреал: обзор матча 03 января 2016
Депортиво
03.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
48'
Л. Альберто
36'
Бруно
90+5'
Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вильярреал
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Бруно
Желтая карточка
Ф. Наварро
90'
+3
81'
Замена
М. Науэль
️️️️
Джонатан
81'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
О. Риера
️️️️
Л. Альберто
78'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Ф. Картабия
77'
76'
Замена
Саму
️️️️
Р. Сольдадо
66'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
ГОЛ! 1:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Лукас
48'
43'
Желтая карточка
Джонатан
39'
Желтая карточка
Бруно
36'
ГОЛ! 0:1!
Бруно
Пас отдал
М. Гаспар
Желтая карточка
А. Аррибас
35'
Желтая карточка
Л. Альберто
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
20
Мигел Кардозу
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Саму
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
3
Наварро
14
Аррибас
26
Сидней
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
76
Файр
5
Москера
18
Альберто
10
Картабия
7
Лукас
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Гаспар
4
Руис
2
Рукавина
37
Мусаккио
6
Джонатан
21
Бруно
17
Пина
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
10
Картабия
20
Кардозу
20
Кардозу
10
Картабия
18
Альберто
21
Риера
21
Риера
18
Альберто
9
Сольдадо
14
Саму
14
Саму
9
Сольдадо
6
Джонатан
77
Науэль
77
Науэль
6
Джонатан
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
Остались в запасе
Депортиво
Вильярреал
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Депортиво - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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