Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 12 декабря 2015
Барселона
12.12.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Депортиво
38'
Л. Месси
62'
И. Ракитич
78'
Лукас
85'
А. Бергантиньос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Бергантиньос
Пас отдал
Лукас
78'
ГОЛ! 2:1!
Лукас
Пас отдал
М. Кардозу
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Альба
77'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
72'
71'
Желтая карточка
Лауре
70'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Хуанфран
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Рамирес
68'
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
62'
57'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Д. Родригес
46'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Луизиньо
40'
Желтая карточка
Луизиньо
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
19
Рамирес
10
Месси
9
Суарес
3-2-3-2
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
26
Сидней
15
Лауре
3
Наварро
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
76
Файр
7
Лукас
33
Родригес
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
18
Альба
22
Матье
22
Матье
18
Альба
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
24
Хуанфран
20
Кардозу
20
Кардозу
24
Хуанфран
16
Луизиньо
28
Домингес
28
Домингес
16
Луизиньо
33
Родригес
18
Альберто
18
Альберто
33
Родригес
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Барселона - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Барселона
Депортиво
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+