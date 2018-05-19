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Момо
Статистика
Момо - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1982 (44), Лас-Пальмас
#11 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Испания | Алжир
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
8
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
19.05.2018
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 1
08.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
31.03.2018
Реал
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
11.03.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6 : 0
13.01.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
06.01.2018
Эйбар
1' - 67'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 0
05.11.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1 : 3
30.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4 : 0
22.10.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 5
16.10.2017
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
24.09.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1 : 5
26.08.2017
Атлетико
1' - 76'
58'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2017
Лас-Пальмас
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