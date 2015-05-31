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Алекс Геихо
Статистика
Алекс Геихо - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1982 (44), Женева
#19 | Нападающий
184 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
4 : 3
31.05.2015
Удинезе
76' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 1
17.05.2015
Удинезе
82' - 120'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 4
10.05.2015
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 1
03.05.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 2
28.04.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
2 : 1
25.04.2015
Милан
1' - 54'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
1 : 1
19.04.2015
Удинезе
46' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
1 : 3
12.04.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1 : 0
08.04.2015
Удинезе
78' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
04.04.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2 : 2
22.03.2015
Фиорентина
80' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
15.03.2015
Удинезе
88' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
3 : 2
08.03.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1 : 0
01.03.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
10.01.2015
Удинезе
1' - 21'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
0 : 1
06.01.2015
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 2
21.12.2014
Удинезе
1' - 81'
31'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 2
14.12.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 2
07.12.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 0
30.11.2014
Удинезе
85' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
1 : 1
23.11.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
1 : 1
09.11.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 4
02.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
3 : 0
29.10.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
2 : 0
26.10.2014
Аталанта
87' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
1 : 0
19.10.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
21.09.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
13.09.2014
Удинезе
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