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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 08 апреля 2015
Парма
08.04.2015, среда, 19:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
70'
С. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
78'
Замена
А. Геихо
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
М. Гобби
️️️️
Х. Маури
75'
ГОЛ! 1:0!
С. Варела
Пас отдал
А. Ночерино
70'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Кода
67'
Желтая карточка
С. Варела
54'
Замена
П. Мендеш
️️️️
А. Коста
49'
46'
Замена
Аллан
️️️️
И. Бубнич
46'
Замена
С. Теро
️️️️
Р. Агирре
Желтая карточка
Х. Маури
22'
11'
Желтая карточка
М. Ваге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
25
Аллан
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
27
Сантакроче
3
Феддаль
21
Коста
6
Кассани
4
Маури
10
Лоди
23
Ночерино
18
Варела
9
Кода
5
Геззаль
3-2-2-1-2
1
Карнезис
18
Бубнич
13
Ваге
5
Данило
30
Видмер
26
Паскуале
8
Гильерме
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
17
Агирре
10
Ди Натале
4
Маури
18
Гобби
18
Гобби
4
Маури
21
Коста
3
Мендеш
3
Мендеш
21
Коста
9
Кода
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Кода
18
Бубнич
25
Аллан
25
Аллан
18
Бубнич
8
Фернандеш
19
Геихо
19
Геихо
8
Фернандеш
17
Агирре
77
Теро
77
Теро
17
Агирре
Остались в запасе
Парма
Удинезе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Парма - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Эннио Тардини
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