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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 25 апреля 2015
Удинезе
25.04.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Милан
58'
Д. Пинци
74'
Э. Агьеманг-Баду
88'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Черчи
Замена
П. Коне
️️️️
Гильерме
84'
74'
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 2:0!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
Гильерме
74'
64'
Замена
А. Черчи
️️️️
Сусо
ГОЛ! 1:0!
Д. Пинци
58'
Замена
С. Теро
️️️️
А. Геихо
54'
46'
Замена
А. Рами
️️️️
Г. Палетта
41'
Желтая карточка
Д. Паццини
Желтая карточка
Д. Пинци
38'
Желтая карточка
М. Домицци
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Гильерме
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
6
Домицци
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
3
Пинци
25
Аллан
19
Геихо
10
Ди Натале
4-3-1-2
13
Лопес
20
Абате
29
Палетта
5
Мексес
13
Антонелли
7
Бонавентура
34
Де Йонг
8
ван Гинкел
10
Сусо
7
Менез
11
Паццини
8
Гильерме
33
Коне
33
Коне
8
Гильерме
19
Геихо
77
Теро
77
Теро
19
Геихо
29
Палетта
23
Рами
23
Рами
29
Палетта
7
Бонавентура
21
Дестро
21
Дестро
7
Бонавентура
10
Сусо
7
Черчи
7
Черчи
10
Сусо
Остались в запасе
Удинезе
Милан
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Удинезе - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
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