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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 15 марта 2015
Аталанта
15.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
89'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
88'
Замена
А. Геихо
️️️️
Б. Фернандеш
81'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Аллан
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Гомес
78'
Красная карточка
К. Кармона
76'
Замена
Л. Скалони
️️️️
Д. Бьява
72'
67'
Замена
С. Теро
️️️️
А. Ди Натале
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Моралес
65'
61'
Желтая карточка
Д. Пинци
50'
Желтая карточка
Д. Паскуале
Желтая карточка
Л. Чигарини
43'
Желтая карточка
Д. Бьява
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
3
Драме
3
Черубин
2
Стендардо
20
Бьява
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
10
Гомес
19
Денис
3-2-3-1-1
1
Карнезис
30
Видмер
13
Ваге
5
Данило
4
Пирис
26
Паскуале
8
Гильерме
25
Аллан
3
Пинци
8
Фернандеш
10
Ди Натале
20
Бьява
5
Скалони
5
Скалони
20
Бьява
10
Моралес
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Моралес
10
Гомес
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Гомес
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
8
Фернандеш
19
Геихо
19
Геихо
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
77
Теро
10
Ди Натале
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
1
Влада Аврамов
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
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