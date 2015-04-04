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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 04 апреля 2015
Дженоа
04.04.2015, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
19'
С. Де Майо
68'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Я. Фальке
87'
Желтая карточка
Т. Ринкон
79'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Боррьелло
76'
74'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Перица
Замена
Ю. Куцка
️️️️
З. Бергдич
74'
69'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
П. Коне
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
С. Видмер
Желтая карточка
Т. Коста
62'
57'
Замена
Аллан
️️️️
Т. Арто
48'
Желтая карточка
Гильерме
44'
Желтая карточка
И. Пирис
ГОЛ! 1:0!
С. Де Майо
19'
18'
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
19
Бергдич
8
Бурдиссо
87
Де Майо
14
Ронкалья
8
Коста
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
22
Боррьелло
8
Перотти
3-2-3-2
1
Карнезис
4
Пирис
13
Ваге
28
Арто
30
Видмер
11
Силва
8
Гильерме
33
Коне
3
Пинци
77
Теро
18
Перица
19
Бергдич
33
Куцка
33
Куцка
19
Бергдич
22
Боррьелло
99
Ньянг
99
Ньянг
22
Боррьелло
44
Фальке
17
Лестьенн
17
Лестьенн
44
Фальке
28
Арто
25
Аллан
25
Аллан
28
Арто
33
Коне
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
33
Коне
18
Перица
10
Ди Натале
10
Ди Натале
18
Перица
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Дженоа - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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