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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 09 ноября 2014
Палермо
09.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
42'
П. Дибала (П)
5'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
90'
+3
Желтая карточка
П. Коне
87'
Желтая карточка
Д. Пинци
82'
Желтая карточка
И. Пирис
Замена
Р. Витьелло
️️️️
Э. Пизано
77'
75'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Л. Муриэль
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Больцони
62'
59'
Замена
П. Коне
️️️️
Б. Фернандеш
53'
Желтая карточка
Аллан
Пенальти не реализован!
Ф. Васкес
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
42'
Желтая карточка
С. Соррентино
41'
17'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
13'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
С. Видмер
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-4-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
21
Гонсалес
6
Муньос
5
Пизано
19
Больцони
8
Баррето
33
Лазаар
16
Мареска
20
Васкес
21
Дибала
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
8
Гильерме
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
10
Муриэль
5
Пизано
2
Витьелло
2
Витьелло
5
Пизано
19
Больцони
11
Белотти
11
Белотти
19
Больцони
30
Видмер
26
Паскуале
26
Паскуале
30
Видмер
10
Муриэль
3
Пинци
3
Пинци
10
Муриэль
8
Фернандеш
33
Коне
33
Коне
8
Фернандеш
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
24
Алексис Сапата
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Палермо - Удинезе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
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