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Алеандро Рози
Статистика
Алеандро Рози - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1987 (39), Рим
#20 | Защитник
184 см | 80 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
21
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 3
06.05.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3 : 1
29.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 1
23.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
18.04.2018
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 0
14.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
2 : 1
03.04.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1 : 0
18.03.2018
Дженоа
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 0
24.02.2018
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
17.02.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 2
05.02.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
28.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1 : 0
22.01.2018
Дженоа
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
30.12.2017
Дженоа
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0 : 0
17.12.2017
Дженоа
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 2
12.12.2017
Аталанта
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
04.12.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
26.11.2017
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
0 : 2
04.11.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1 : 0
29.10.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 0
22.10.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 3
15.10.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 1
30.09.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
24.09.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
20.09.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 3
17.09.2017
Лацио
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
10.09.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 4
26.08.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 0
20.08.2017
Дженоа
Был в запасе
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