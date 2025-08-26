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Сассуоло
Неманья Матич
Новости
€ 1,60 млн
Неманья Матич - новости
Сассуоло
1 августа 1988 (38)
#18 | Полузащитник
194 см | 86 кг
Сербия | Словакия
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Публикации
Фото
Экс-игрок «Челси» и «МЮ» Матич перешел в клуб Серии A
2025.08.26 13:49
«Лион» расторг контракт с игроком, отказавшимся поддерживать борьбу с гомофобией
2025.08.14 21:18
3
Матич перед матчем с «МЮ» назвал Онана одним из худших вратарей в истории клуба
2025.04.09 21:24
3
Фото
35-летний Матич подписал контракт с новым клубом
2024.01.27 13:59
2
Фото
Матич подписал контракт с новым клубом после конфликта с Моуринью в «Роме»
2023.08.14 23:01
Матич уходит из «Ромы» из-за конфликта с Моуринью – известен новый клуб серба
2023.08.14 20:49
«Это катастрофа. У людей нет своей жизни, поэтому они пишут о других». Матич – о критике Магуайра
2022.09.25 19:57
1
«То, как он вел себя на поле... Сейчас в 70% случаев была бы красная карточка». Матич – о поведении Роя Кина
2022.09.25 15:50
Моуринью в третий раз подписал Матича. Он покупал серба в «Челси» и «МЮ»
2022.06.14 20:34
3
Моуринью – одна из причин, по которой Матич перешел в «Рому»
2022.06.14 19:40
Фото
«Рома» объявила о переходе 33-летнего Матича
2022.06.14 16:28
3
Стала известна зарплата Матича в «Роме»
2022.06.11 22:56
1
Матич перейдет из «МЮ» в «Рому». Он хочет играть под руководством Моуринью
2022.06.05 20:39
1
«Ювентус» рассматривает 33-летнего Матича
2022.05.08 12:30
1
Матич анонсировал летний уход из «Манчестер Юнайтед»
2022.04.16 00:25
Матич: «Цель «Манчестер Юнайтед» – топ-4 АПЛ и победа в Лиге чемпионов»
2021.12.26 16:35
1
Алланазаров: «Николич хочет в «Локо» не только Манджукича, но и Матича»
2020.07.05 21:23
13
Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди»
2020.06.03 11:38
7
Матич – о Моуринью: «После побед – лучший человек. После поражений – от него нужно прятаться»
2020.05.08 09:20
Матич: «Роналду и Месси – два лучших игрока в истории»
2020.04.14 00:59
1
Матич не покинет «Манчестер Юнайтед» зимой
2020.01.04 11:47
Calciomercato: «Милан» уверен, что подпишет в январе Матича и Тодибо
2019.12.28 22:45
Журналист Скира: «Матич может перейти в «Интер» в январе»
2019.10.13 13:58
Матич: «Я хочу показать Сульшеру, что он ошибся»
2019.09.05 14:33
2
ESPN: «Интер» предложит «МЮ» Наингголана с доплатой в обмен на Матича
2019.07.06 08:36
6
Корнеев: «Зенит» пытался договориться с Суаресом, Дибалой, Игуаином. Они были готовы ехать в Россию»
2019.05.16 12:56
14
Матич: «Де Хеа – великолепный парень и вратарь. Возможно, лучший игрок «Юнайтед» последних лет»
2019.05.04 01:30
1
Матич из-за травмы пропустит матчи со сборными Германии и Португалии
2019.03.19 22:30
1
Марсьяль восстановился от травмы и сможет сыграть с «Арсеналом»
2019.03.08 19:15
Восемь игроков «МЮ» из-за травм не сыграют с «Кристал Пэлас». Участие Рэшфорда в матче остается под вопросом
2019.02.26 16:25
4
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Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
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«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
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Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
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